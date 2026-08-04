¿No sabes si te toca el examen de control de la UNAM? Conoce cuántos aciertos necesitas

Miles de aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tendrán que volver a presentar una evaluación para validar sus resultados del proceso de admisión 2026, pero no todos los que quedaron fuera del ingreso están llamados al examen de control.

La Universidad estableció un criterio específico: además de las personas que recibieron aviso de selección en 2026, también deberán presentar la prueba presencial quienes obtuvieron un número de aciertos igual o superior al menor puntaje con el que alguien logró ingresar a la misma carrera, plantel o modalidad en alguno de los procesos de admisión de 2021 a 2026.

Aquí puedes conocer el listado completo de carreras, las sedes donde se imparten, las modalidades y los puntajes mínimos para saber si puedes aplicar.

La regla puede parecer complicada, pero para saber si una persona está convocada sólo debe comparar tres datos: la carrera que eligió, el plantel o sede y sus aciertos obtenidos en el examen de admisión 2026.

La UNAM publicó una lista con los mínimos de referencia para los 220 programas académicos (disponible en el portal oficial de la DGAE). Si los aciertos obtenidos son iguales o mayores al número establecido para esa carrera y modalidad, la persona aspirante forma parte del grupo convocado al examen de control.

Por ejemplo, los criterios no son iguales para todas las licenciaturas:

En Actuaría de la Facultad de Ciencias, el mínimo de referencia es de 101 aciertos , mientras que en esa misma carrera en la FES Acatlán es de 87 .

de la Facultad de Ciencias, el mínimo de referencia es de , mientras que en esa misma carrera en la es de . En las carreras de Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud: para Médico Cirujano en la Facultad de Medicina el mínimo de referencia es de 111 aciertos ; en Psicología de la Facultad de Psicología es de 99 .

en la Facultad de Medicina el mínimo de referencia es de ; en de la Facultad de Psicología es de . En Ciencias Sociales: Administración en la Facultad de Contaduría y Administración tiene un mínimo de referencia de 87 aciertos , mientras que Derecho en la Facultad de Derecho se ubica en 82 .

en la Facultad de Contaduría y Administración tiene un mínimo de referencia de , mientras que en la Facultad de Derecho se ubica en . En Humanidades y Artes: Traducción en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT) tiene un mínimo de referencia de 100 aciertos, y Diseño y Comunicación Visual en la Facultad de Artes y Diseño de 99.

La diferencia se debe a que la Universidad no estableció un solo puntaje para todos los aspirantes, sino que tomó como referencia el comportamiento histórico de cada carrera, plantel y modalidad durante los últimos seis procesos de admisión.

Así, una persona que no alcanzó el puntaje de ingreso de este año todavía puede estar convocada si su resultado se encuentra dentro del rango que en años anteriores permitió obtener un lugar.

La evaluación presencial será aplicada entre el 12 y el 19 de agosto en sedes de la Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana. Las personas convocadas deberán consultar en “Tu Sitio” la fecha, horario, sede y requisitos para presentar el examen.