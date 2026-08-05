Comité en defensa de Ernesto Ruffo inicia acciones; irá a la ONU, CIDH y embajadas

El Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo Appel anunció la estrategia que seguirá en defensa de la libertad del exgobernador de Baja California, quien es considerado por sus integrantes como un preso político y una “causa de defensa de los derechos humanos”.

Conformado, entre otros, por la hija del detenido, Verónica Ruffo; el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Emilio Álvarez Icaza; el exsecretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda; y por la activista Mariclaire Acosta, el comité acudirá a organismos internacionales.

En primer lugar, irán a instancias como la representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y las embajadas en nuestro país.

“Lo están deteniendo por lo que es, como un símbolo político. Están fabricando un culpable”, dijo tajante Emilio Álvarez Icaza, exombudsperson de la capital del país, exsenador y uno de los fundadores del partido Somos México.

A la vez, anunciaron la creación de comités estatales y municipales en defensa del exgobernador bajacaliforniano, pues su aprehensión fue “desproporcionada y abusiva y él no representa una amenaza a la seguridad nacional”.

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, fue detenido vinculado a proceso y preso en el penal de alta seguridad de El Altiplano, por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando en un esquema de huachicol fiscal junto a otras siete personas.

Su hija, Verónica Ruffo Sánchez señaló que, desde la prisión, su padre envió un mensaje en el sentido de que no desea que su caso polarice la sociedad mexicana.

“Sus palabras muy exactas y rápidas al oír su respuesta y me dijo: reflexión y unión; después dijo: yo no quiero que haya ataques, quiero la unidad de la ciudadanía de México.

“Yo me lo tomo como una instrucción, entonces, al estar aquí y organizar este comité, es cumplir con la instrucción de mi padre de que haya unión”, señaló su hija quien cuenta con la nacionalidad estadunidense, pues nació en San Diego, California.

Estado de salud en riesgo: Exigen prisión domiciliaria

Confesó que hasta el momento no le han permitido ver a su padre y comentó que la primera demanda concreta es que, por su edad de 74 años, debe estar en prisión domiciliaria.

Dijo a Excélsior que su padre padece apnea, trastorno grave en el que la respiración se detiene y se reinicia repetidamente durante la noche, por lo que al no tener acceso a energía eléctrica en la celda donde se ubica, se tuvo que colocar un largo cable desde fuera para que esté conectado al aparato que necesita.

“Está en riesgo su salud, la vida de mi padre está en peligro”, afirmó para luego reconocer que su padre “morirá siendo panista, esos han sido sus ideales, y creo que nunca los va a dejar”.

Reveló que el lunes entregó en el penal de El Altiplano la documentación para que le autoricen visitar a su padre y aunque ya completó este proceso, el permiso podría tardar varias semanas en ser entregado.

Verónica Ruffo apuntó que su cuenta bancaria, vinculada a su empresa dedicada a informática educativa Veritas Technology, se mantiene congelada y que acudió a la embajada de Estados Unidos a solicitar protección en virtud de que ella es ciudadana de ese país.

La campaña por la libertad de Ernesto Ruffo, inició con el lema de que es “el Mandela mexicano” y el “preso político 6515”, número de la celda donde está. La acción en su apoyo es respaldada por representantes de la sociedad civil, así como por políticos de los partidos Somos México, PAN y PRI.

¿Quiénes integran el Comité por la Libertad de Ruffo Appel?

Entre los integrantes del Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo Appel están Alberto Cárdenas Jiménez, Luz Medina Plasencia, Clara Cushman, Edmundo Jacobo Melina, Elena Chávez, Emilio Álvarez Icaza, Federico Döring, Fernando Canales Clarión, Francisco Javier Ramírez Acuña, Francisco Valdés Ugalde.

Asimismo, Guadalupe Acosta Naranjo, Jorge G. Castañeda, Jorge Triana, José Guadalupe Osuna Millán, José Ignacio Peralta Sánchez, Juan Carlos Romero Hicks, Juan José Rodríguez Prats, Marcelo de Los Santos Fraga, María Amparo Casar, Mariclaire Acosta, Miguel Márquez, Patricio Patrón Laviada, Rubén Moreira Valdez y Vicente Fox Quezada.