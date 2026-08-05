Tras crisis por examen de admisión, la UNAM rescinde contrato con Territorium Life

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la terminación anticipada del contrato con la empresa Territorium Life, firma responsable de operar la plataforma tecnológica para el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, que arrojó resultados atípicos, con altos puntajes respecto a los promedios históricos.

La decisión busca iniciar de inmediato el deslinde de responsabilidades administrativas y legales.

En una reunión con representantes de los medios de comunicación, Hugo Concha Cantú, abogado general de la UNAM, dijo que la máxima casa de estudios exigió a la proveedora la entrega inmediata e íntegra de todas las bases de datos generadas durante el proceso, las cuales son propiedad exclusiva de la universidad.

Cuatro frentes de auditoría y fiscalización

Para garantizar la rendición de cuentas en este caso, que obligará a la aplicación de un examen de control presencial en próximos días, la rectoría implementará cuatro acciones:

Fiscalización federal (ASF): El rector Leonardo Lomelí Vargas solicitó formalmente el pasado 4 de agosto la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para verificar el cumplimiento estricto de la normatividad en la contratación, evaluar la ejecución del presupuesto e identificar fallas en la planeación.

El rector solicitó formalmente el pasado la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para verificar el cumplimiento estricto de la normatividad en la contratación, evaluar la ejecución del presupuesto e identificar fallas en la planeación. Auditoría tecnológica: Se designará de común acuerdo con la empresa una firma especializada independiente para auditar minuciosamente el código, el sistema y la infraestructura digital utilizada en el examen.

Se designará de común acuerdo con la empresa una firma especializada independiente para auditar minuciosamente el código, el sistema y la infraestructura digital utilizada en el examen. Auditoría interna: La Contraloría de la propia UNAM ejecutará una revisión interna a los procedimientos de licitación y adjudicación.

La Contraloría de la propia UNAM ejecutará una revisión interna a los procedimientos de licitación y adjudicación. Comisión Técnica de Personas Expertas: El órgano colegiado especial continúa en funciones analizando la información del concurso de selección para emitir observaciones, recomendaciones y delimitar responsabilidades.

Compromiso con la transparencia

Concha Cantú enfatizó que el contrato celebrado con Territorium Life fue público desde el primer momento a través de los mecanismos institucionales de transparencia y acceso a la información.

Con estas medidas, dijo que la la UNAM reafirma su compromiso con la ciudadanía y la comunidad escolar para esclarecer las fallas en el concurso de selección y fortalecer los procesos administrativos y académicos de la institución.