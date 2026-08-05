Sheinbaum y el Vaticano coinciden en impulsar una IA con criterios éticos y enfoque humanista

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que en la reunión con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, conversaron sobre la primera encíclica del Papa León XIV, Magnifica Humanitas, para la regulación de la Inteligencia Artificial con criterios éticos, además de los mensajes de paz y fraternidad del Pontífice.

Mediante su cuenta oficial de X, la presidenta de la República, expresó que en el diálogo con principal colaborador del Papa León XIV en la conducción de la política exterior de la Santa Sede, se planteó que el desarrollo de la inteligencia artificial debe estar guiado por criterios éticos, dignidad humana, justicia y responsabilidad compartida.

Desde Palacio Nacional donde fue recibido Pietro Parolin, la jefa del Ejecutivo coincidió en que la IA debe contribuir al bienestar de los pueblos.

En Palacio Nacional, recibí al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin; abordamos temas como la primera encíclica del papa León XIV, Magnifica Humanitas, donde plantea que el desarrollo de la inteligencia artificial debe estar guiado por criterios éticos, dignidad humana, justicia y responsabilidad compartida, con el propósito de que sus beneficios contribuyan al bienestar de los pueblos”, señaló.

La primera presidenta del país también destacó que su gobierno comparte la posición del Papa León XIV en su mensaje de fraternidad y cercanía con los más vulnerables al ser una visión humanista.

Claudia Sheinbaum manifestó que el mundo necesita fortalecer el diálogo, la solidaridad y la cooperación entre naciones.

Los llamados del papa a la paz, la fraternidad y la cercanía con los más vulnerables representan una visión humanitaria, indispensable en un momento en que el mundo necesita fortalecer el diálogo, la solidaridad y la cooperación entre naciones”, puntualizó.

Previamente, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, confirmó que en esta reunión de alto nivel insistiría formalmente en invitar al Papa León XIV a México.

Auando a lo anterior, la mandataria comentó que expondría la estrategia nacional de colaboración con la Iglesia Católica para la consolidación de la paz con el programa de desarme voluntario en atrios de templos religiosos.

La gira oficial de tres días coincide con la víspera de la conmemoración de los 34 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede.

Al finalizar el encuentro, el cardenal Pietro Parolin celebró una misa en la Basílica de Guadalupe, y posteriormente tenía en su agenda una reunión por la tarde con líderes del Diálogo Nacional por la Paz, iniciativa impulsada por la Iglesia, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para promover propuestas frente a la violencia.