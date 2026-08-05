Cae presunto implicado en el robo a Karely Ruiz; huellas dactilares lo "delataron"

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó la detención de una persona presuntamente involucrada en el robo cometido en la vivienda de la modelo e influencer Karely Ruiz, ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza. La captura fue posible tras el análisis de huellas dactilares localizadas en el inmueble, mientras que las investigaciones continúan para identificar y detener a otros posibles participantes en el delito.

El avance del caso fue dado a conocer este miércoles durante una conferencia encabezada por el fiscal general, Javier Flores, acompañado por los vicefiscales Alejandro Carlin y Luis Enrique Orozco, quienes informaron sobre distintos asuntos relevantes para la entidad.

Durante su intervención, Javier Flores explicó que el caso forma parte del seguimiento que la institución ha dado a investigaciones de alto impacto.

El asunto es dar continuidad a los temas que se han manejado con anterioridad. Y en el asunto de la influencer de San Nicolás ya se detuvo a una persona responsable de ese delito, lo cual se realizó mediante las pruebas científicas de huellas dactilares encontradas en el domicilio", declaró el fiscal general.

La autoridad señaló que la identificación del presunto responsable fue resultado del trabajo coordinado entre Servicios Periciales, Criminalística de Campo y la Policía Ministerial.

Robo en la mansión de Karely Ruiz. Especial

Por huellas dactilares lo ubican

Al ser cuestionado sobre cómo se logró ubicar al detenido y si mantenía alguna relación con la influencer, Javier Flores explicó que el proceso de identificación se sustentó en evidencia científica obtenida durante la inspección del inmueble.

En el caso del robo entró, como en todos los asuntos, Servicios Periciales; comenzaron a hacer la criminalística de campo y las investigaciones pertinentes. Se encontraron huellas dactilares en algunos objetos de ese domicilio y realmente, consultando las bases de la Fiscalía, se logró individualizar a la persona", detalló.

El fiscal no precisó el municipio donde fue realizada la captura ni ofreció detalles sobre un posible vínculo entre el detenido y Karely Ruiz.

La Fiscalía de Nuevo León indicó que el caso aún no está concluido, ya que existen indicios de la participación de otras personas en el robo.

En lo que hacen los demás responsables se están haciendo las investigaciones para llevar a cabo esas detenciones", indicó Javier Flores.

Respecto al perfil del detenido, el fiscal evitó proporcionar información adicional y señaló que esos datos serán difundidos posteriormente por el área de comunicación de la dependencia.

"En lo que nos interesa a nosotros es los resultados de la actividad que realiza Criminalística de Campo y la Policía Ministerial", expresó.

Los artículos, de la marca Gucci, fueron encontrados a un costado de una camioneta. Sale el Sol

¿Qué fue robado en la vivienda de Karely Ruiz?

De acuerdo con la información oficial, durante el robo fueron sustraídos 20 mil pesos en efectivo y aproximadamente 200 mil pesos en joyas.

Javier Flores informó que las autoridades ministeriales ya lograron recuperar parte de los bienes robados.

Se recuperó una parte del monto; son 20 mil pesos en efectivo y 200 mil pesos en joyas lo que se sustrajo. Se ha recuperado parte de esos objetos", afirmó.

Sobre los antecedentes del presunto responsable, el fiscal respondió de manera preliminar que aparentemente existe al menos un antecedente, aunque aclaró que esa información aún deberá ser confirmada oficialmente por la Fiscalía.