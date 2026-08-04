Del 12 al 19 de agosto: UNAM aplicará examen de control en CDMX, León, Oaxaca y Tijuana

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) formalizó el procedimiento y las fechas para la realización del Examen de Control Presencial, paso definitivo para la asignación de lugares en el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1.

La medida, respaldada por la recomendación de la Comisión Técnica de Personas Expertas, establece un calendario por etapas para la consulta de resultados mínimos, descarga de citas y aplicación de la prueba física en cuatro estados de la República.

Paso a paso: Calendario del proceso

La institución educativa fijó la ruta crítica para que las y los participantes realicen el trámite correspondiente:

Miércoles 5 de agosto (Consulta de puntajes mínimos): A través del micrositio oficial de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), la UNAM publicará los listados desglosados por programa, entidad académica y modalidad con el puntaje mínimo requerido para ser candidato a la evaluación presencial.

A través del micrositio oficial de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), la UNAM publicará los listados desglosados por programa, entidad académica y modalidad con el puntaje mínimo requerido para ser candidato a la evaluación presencial. Plataforma: www.dgae.unam.mx/Licenciatura2026/licenciatura2026.html

Viernes 7 de agosto (Emisión de citas): Quienes cumplan con el puntaje estipulado podrán acceder con su clave personal a la sección “TU SITIO” dentro del mismo portal. En este apartado obtendrán el comprobante de cita que detalla la fecha, horario, sede asignada, croquis de ubicación y la documentación física requerida para el ingreso.

Fechas y sedes del examen de control presencial

Las evaluaciones presenciales se distribuirán entre el 12 y el 19 de agosto de 2026 bajo el siguiente esquema regional:

León, Guanajuato: 12 y 13 de agosto

12 y 13 de agosto Oaxaca, Oaxaca: 13 de agosto

13 de agosto Tijuana, Baja California: 15 y 16 de agosto

15 y 16 de agosto Ciudad de México: 17, 18 y 19 de agosto

Con la difusión de estos lineamientos, la UNAM inicia la etapa operativa para validar el proceso de admisión de manera presencial y supervisada.