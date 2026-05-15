La Sección 22 de la CNTE perfila un paro indefinido y boicot al Mundial

“¡Esta marcha no es de fiesta, es de lucha y de protesta!” y “¡Si no hay solución no rodará el balón!”, coreó el magisterio aglutinado en la Sección 22 del SNTE-CNTE en esta ciudad capital, en la conmemoración del Día del Maestro.

Asimismo, mantienen su reclamo de respuestas a su pliego petitorio, especialmente la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 y la reforma educativa.

La movilización, en la que participó 90% de la membresía de la gremial, salió sobre la Carretera Internacional 190 Cristóbal Colón, en inmediaciones del Club Deportivo Brenamiel, y después de avanzar por la Calzada Madero y Avenida Independencia, terminó en el zócalo, frente al Palacio de Gobierno.

A la protesta, se sumaron organizaciones sociales, la Coordinadora Estatal de Escuelas Normales de Oaxaca (CENEO) y la Escuela Normal Rural Vanguardia (Enruva) de Tamazulápam del Progreso.

La Sección 22 amenazó con boicotear el Mundial tras su marcha del Día del Maestro. Especial

Mientras tanto, el 10% restante se sumó a los demás contingentes de la CNTE para manifestarse en la Ciudad de México.

En un mitin, Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de gremial disidente afirmó que está a la espera de las respuestas del gobierno estatal a su pliego petitorio y a los resultados de la ronda de asambleas delegacionales de información y consulta para determinar la fecha de inicio de su paro indefinido de labores conjuntamente con la CNTE.

Expuso que el magisterio saldrá a las calles “por necesidad”, porque ha hecho paros de labores de 24, 48 y 72 horas para obtener respuestas a sus reclamos.

“Saldremos a las calles con la consigna de que si no hay solución, no rodará el balón en el Mundial”, aseveró.

Además, expresó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció en su campaña proselitista abrogar la Ley del ISSSTE 2007 y la reforma educativa, pero quedó solamente en el discurso.

De esta manera, demandó a la titular del Ejecutivo federal la reinstalación de la mesa de diálogo con la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la CNTE para la atención de sus reclamos.

“Ya no queremos más palabras”, señaló.

No obstante, la dirigente dijo que la lucha por la abrogación de la Ley del ISSSTE no solamente corresponde a la CNTE, sino a los tres millones de trabajadores quienes cotizan en el ISSSTE.

“Todos se tienen que unir, porque solamente así el gobierno dará marcha atrás”, aseveró.