Secretario de Seguridad de Rocha se declara no culpable en tribunal de Nueva York

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se declaró este viernes "no culpable" de los cargos de narcotráfico, portación de armas y secuestro que le imputa la justicia de los Estados Unidos.

La comparecencia, correspondiente a su audiencia de arraigo, se llevó a cabo en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan.

Mérida Sánchez asistió a la diligencia vestido con el uniforme reglamentario de prisión.

Durante el acto judicial, el exmando policial y militar fue representado formalmente por la abogada de oficio de la defensa pública, Sarah Krissoff.

Los cargos y el esquema de sobornos

De acuerdo con el expediente de la fiscalía estadunidense, las acusaciones en contra de Mérida Sánchez se fundamentan en su presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa y, específicamente, con la facción criminal de Los Chapitos.

Gerardo Mérida Especial

Las autoridades norteamericanas señalan que el exfuncionario recibía sobornos mensuales estimados en 100 mil dólares.

A cambio de estas remuneraciones, Mérida Sánchez presuntamente utilizaba su cargo para dar aviso anticipado a la organización criminal sobre operativos y redadas policiales programadas en laboratorios clandestinos de producción de estupefacientes.

Reclusión de máxima seguridad

El proceso penal en contra de los exfuncionarios sinaloenses se desarrolla bajo un marco legal endurecido, luego de que la administración de Donald Trump instruyera formalmente a los fiscales federales a aplicar el estatuto de terrorismo en los casos de procesados por delitos de narcotráfico.

Por disposición judicial, Mérida Sánchez permanecerá bajo prisión preventiva en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn, una instalación de alta seguridad donde también se encuentran recluidos perfiles del crimen organizado como El Mayo Zambada, Vicente Carrillo Fuentes y Rafael Caro Quintero.

Red bajo investigación

El exsecretario de Seguridad es uno de los diez funcionarios de la administración de Sinaloa requeridos por las cortes federales estadounidenses dentro de una investigación que incluye al gobernador Rubén Rocha Moya.

En esta misma red se encuentra bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos el exsecretario de Administración y Finanzas de la entidad, Enrique Díaz.

El tribunal neoyorquino programó la próxima audiencia de Gerardo Mérida Sánchez para el 1 de junio, fecha en la que se determinará si la defensa técnica presentará formalmente un paquete para solicitar el beneficio de la libertad condicional bajo fianza.