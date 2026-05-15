Ignacio Campos acude a Fiscalía de Michoacán por caso Carlos Manzo

Ignacio Campos Equihua, expresidente municipal de Uruapan, Michoacán, compareció este viernes ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para rendir su declaración en relación al homicidio de su sucesor, Carlos Manzo.

Enfatizó que su presencia fue voluntaria y en calidad de testigo, deslindándose de señalamientos que lo vinculen con el crimen.

Yo considero que es un acto en el cual buscan dañar políticamente, pero por eso estamos aquí presentes, con la finalidad de que continúen con las investigaciones y se aclare esta situación que prevaleció en nuestro municipio de Uruapan. Pero, sobre todo, que haya justicia”, dijo.

Arropado por simpatizantes que coreaban consignas de apoyo, aclaró que nunca existió una negativa para colaborar con la justicia. Explicó que su ausencia previa se debió a deficiencias en los procedimientos legales.

Hay una situación, que ustedes conocen en las redes sociales, también tengo que garantizar el tema de la familia, que para mí siempre ha sido lo más importante y es la base del desarrollo de cualquier sociedad. Yo siempre estuve en la mejor disposición, pero habría que hacerlo de manera institucional, no se me había notificado”, añadió el expresidente municipal.

Respecto a las acusaciones directas de la actual alcaldesa y viuda del fallecido, Grecia Quiroz, Campos indicó respetará su investidura.

Foto: Excélsior

Muchos, muchos me han juzgado, pero aún falta que la historia los juzgue a ellos y me juzgue a mí. Y siempre les comenté a ustedes, los medios de comunicación, que al tiempo, al tiempo. ¿Que entregue el celular Grecia? Será una situación de ella muy personal, yo no soy quién para decir ni para pedir, es una situación de ella, personal”.

Finalmente, Campos Equihua apeló a las instituciones de justicia para cerrar la carpeta de investigación y detener lo que calificó como una "capitalización política" del caso.

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