Sheinbaum reitera respaldo a Bachelet para la ONU

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, a quien reiteró su apoyo para que presida la Secretaría General de Naciones Unidas.

Mediante su cuenta oficial de X, la Mandataria federal mostró el encuentro en Palacio Nacional.

La Presidenta recordó que hace algunos meses su Gobierno anunció el respaldo de México para que Bachelet encabece la Secretaría General de la ONU.

“Recibí a Michelle Bachelet. Una mujer brillante, dos veces presidenta de Chile, promotora de la paz con desarrollo y justicia. Hace unos meses anunciamos nuestro apoyo para que ella presida la Secretaría General de Naciones Unidas”, expresó.

El pasado 25 de marzo, la Jefa del Ejecutivo indicó que también buscaría el apoyo con el Gobierno de Brasil, al ser parte del bloque regional (México, Brasil y Chile).

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, quien inicialmente era considerada por México como opción para encabezar la Secretaría General de la ONU, respaldó la candidatura de la expresidenta chilena tras evaluar el escenario internacional.