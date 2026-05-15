Enrique Díaz: el cajero del narcopresupuesto

La caída de Enrique Díaz, el hombre que manejó los hilos del dinero en el gobierno de Rubén Rocha Moya, es el colapso del cerebro financiero de una administración hoy señalada de estar cimentada sobre fentanilo y sangre.

Mientras en México fingía ser el guardián de la "austeridad", la justicia estadunidense lo ubica como una pieza clave en el engranaje que convirtió el erario de Sinaloa en una extensión de la nómina de Los Chapitos.

Enrique Díaz no llegó a la Secretaría de Administración y Finanzas por su vocación de servicio, sino por su colmillo en el mundo de los negocios.

Desde el sector inmobiliario y la construcción en Culiacán, Díaz saltó a la silla donde se decidía todo: contratos, licitaciones, pago a proveedores y la nómina estatal.

Enrique Diaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa. Especial

Para los analistas, su perfil era perfecto: un empresario que sabía cómo mover grandes sumas de dinero sin levantar sospechas. Bajo su gestión (2021-2024), se vendió la narrativa de una "disciplina financiera" impecable, mientras que, bajo la mesa, se sospecha que las arcas estatales servían para aceitar la maquinaria que protegía a los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El cómplice

La caída de Díaz es inseparable de la desgracia de su jefe, Rubén Rocha Moya.

Según el expediente de la corte de Nueva York, Rocha no ganó la gubernatura en las urnas, sino a través de secuestros e intimidación orquestada por el Cártel de Sinaloa.

En este esquema, Enrique Díaz no era un simple espectador. Como secretario de Finanzas, era el responsable de coordinar el presupuesto que, según las investigaciones, se mezclaba con los millones de dólares en sobornos que el cártel inyectaba para garantizar la impunidad.

Si Rocha era el brazo político, Díaz era el músculo económico que permitía que la red institucional funcionara sin fricciones.

La huida

En febrero de 2024, Díaz renunció alegando un regreso al sector privado.

Hoy, su entrega en Estados Unidos este viernes 15 de mayo revela la verdad: tras las acusaciones contra él y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, no le quedaba más que la huida.

Enrique Díaz, el arquitecto de las sombras de Rocha Moya. Especial

Al igual que el general Gerardo Mérida, Díaz intentó poner distancia de las investigaciones de la DEA y el Departamento de Justicia de EU, pero el rastro del dinero lo alcanzó.

La justicia estadunidense no solo lo busca por corrupción; lo vincula a la conspiración para importar narcóticos y posesión de armamento pesado.

El hombre de los trajes caros y los balances contables ahora enfrenta la posibilidad de pasar el resto de su vida tras las rejas, junto a los mismos capos a los que presuntamente sirvió desde el poder.