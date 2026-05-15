México registra primer trimestre histórico en turismo

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el turismo ha generado cifras históricas en el primer trimestre de 2026 con la llegada de 26.2 millones de visitantes internacionales, un 10.2% más que el mismo periodo del año anterior.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal resaltó que “México está de moda”. La jefa del Ejecutivo recordó que uno de los objetivos del Plan México es que el país se convierta en el quinto país más visitado en el mundo.

“México tiene una gran reputación en el mundo, México es un referente por su pueblo principalmente, pero también por el momento político que estamos viviendo y el deseo del pueblo de México de transformar a su país. Además del gran trabajo que está haciendo la secretaría de Turismo, Josefina (Rodríguez Zamora) es buenísima y todo su equipo”, destacó.

En su intervención, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, detalló que en el primer trimestre del 2026 los visitantes internacionales tuvieron una derrama económica de 10 mil 287 millones de dólares, llegaron 12.66 millones de turistas internacionales, es decir 6.7% más; 3.63 millones de pasajeros en cruceros, un 7.8% más con una derrama económica de 317 millones de dólares.

La derrama a marzo por el turismo fue de más de 10 mil millones de dólares, dijo la titular de la Sectur. Mateo Reyes

Rodríguez Zamora expuso que en marzo de 2026 los países con mayor crecimiento en llegada de turistas internacionales son: México con 7.1%; España con 3.3% más; Estados Unidos con 3.6%; Canadá con 6.3%; Colombia con 5.3%.

Apuntó que, entre enero y marzo de 2026 se transportaron a 32 mil 809 pasajeros extranjeros en el Tren Maya, un 40% más que en 2025; además 47.3 millones de personas fueron atendidas en los diferentes aeropuertos, lo que representa 65 mil pasajeros más respecto al mismo periodo en el 2025.

La titular de turismo federal expuso que el turismo nacional creció con 25.8 millones de mexicanos, es decir 147 mil turistas más que en 2025. Rodríguez Zamora, destacó que en la edición 50 del tianguis turístico en Acapulco se logró un 12.7% más visitantes comparado con su anterior versión en 2024 en el puerto.

Sobre la relación con China, la funcionaria federal indicó que la meta es que para 2029, se coloque en el mercado emisor número 10 de turistas. Actualmente se realizan 155 millones de viajes internacionales al año y en 2025, 107 mil turistas chinos visitaron México.

La estrategia de esta iniciativa se llama “Sello Cerca de China” que se trata de una certificación; la presencia digital permanente en Weibo, Wechat y Red Note; para aumentar la presencia internacional en ferias turísticas.