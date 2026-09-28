Sheinbaum ordena a Segob intervenir en Morelos por violencia contra estudiantes de la UAEM

El gobierno federal busca reforzar las medidas de prevención ante los homicidios de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), para lo cual la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se pondrá en contacto con la gobernadora Margarita González Sarabia, y con la rectora Viridiana Aydeé León Hernández.

Lo anterior lo instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien lamentó los recientes asesinatos de dos jóvenes 17 años, quienes estudiaban en la Preparatoria Número 2 de la UAEM luego de que fueran atacados a balazos en el estacionamiento de una tienda de conveniencia. En la agresión un tercer alumno resultó herido y fue trasladado a un hospital.

“La indignación ya no basta. No queremos ni debemos acostumbrarnos a que la UAEM permanezca de luto. Exigimos justicia. Demandamos de la Fiscalía General del Estado una investigación pronta y exhaustiva, que esclarezca los hechos y se castigue a los responsables. Este reclamo no es de una sola voz, es de toda la comunidad universitaria y de la sociedad morelense”, afirmó la rectora tras los recientes asesinatos.

Ante ello, Sheinbaum Pardo pidió a la titular de Segob que también establezca comunicación con los alumnos de dicha casa de estudios, a fin de conocer la situación y conocer a ciencia cierta qué está pasando para definir las estrategias para garantizar la seguridad de los alumnos de la UAEM y evitar más asesinatos.

“Pedí a la secretaria de Gobernación que se ponga en contacto con la gobernadora y la rectora de la universidad por la muy lamentable muerte de varios estudiantes y también con los estudiantes para ver exactamente qué es lo que está pasando y de qué manera se pueden hacer mayores acciones de prevención en la UAEM”, dijo.

La presidenta afirmó que estarán en contacto y coordinándose con la gobernadora de Morelos, a fin de brindarle el apoyo que requiera para atender esta situación que afecta a la UAEM desde hace varios meses.

Agregó que en Morelos sí hay un refuerzo en la seguridad por parte del gobierno federal en diversas áreas, particularmente en Cuautla, y reconoció que delitos como el robo y otros han presentado incrementos en la entidad.

El doble homicidio de los estudiantes de preparatoria ocurrió dos semanas después del asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, una joven originaria de España, quien llegó a estudiar a la UAEM de intercambio.

La estudiante española fue asesinada en Cuautla luego de haber acudido a una feria de plantas medicinales durante un presunto intento de robo carca de la Casa de la Cultura. Su homicidio se suma al de las estudiantes Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes.