Estudiantes de la UAEM exigen garantías de seguridad tras feminicidio de Claudia Tacoronte

Estudiantes integrantes de la llamada resistencia estudiantil de la Universidad de Morelos realizaron una protesta en las instalaciones del campus Chamilpa, para señalar que las condiciones de seguridad de los estudiantes foráneos y extranjeros no pueden ser garantizadas en la Universidad de Morelos.

Una estudiante universitaria, de forma anónima, expresó: "Entonces, yo sí creo que, como resistencia, tenemos la responsabilidad de decir que no creemos que haya condiciones. No porque no podamos recibir gente de otros países o de otros estados, sino porque no hay protocolos claros y porque se está ignorando la crisis de violencia en la que vivimos. Hacer como que no existe no implica que eso nos dé seguridad, como fue el caso de Claudia".

De esa forma exigieron que la rectora de la Universidad, Viridiana Aide León Hernández, represente los problemas que enfrenta la comunidad universitaria ante las autoridades y exija justicia con el objetivo de llegar a una solución.

Y agregó: "Exigimos que la universidad respalde las protestas legítimas de sus estudiantes, respete nuestro derecho a organizarnos y manifestarnos, y se posicione frente a cualquier forma de represión contra quienes ejercemos estos derechos".

Por el momento, el Congreso de Morelos ya tiene programado citar al fiscal de Morelos, pero no ha ventilado la posibilidad de citar a la rectora para que también explique qué ocurre al interior de la Universidad de Morelos.

Los mismos estudiantes confirmaron que la Universidad sostuvo una plática de seguridad sólo con los estudiantes extranjeros, pero no ha realizado ningún acercamiento con los alumnos originarios de otras ciudades de Morelos, ni tampoco con estudiantes foráneos de otras entidades del país.