Estudiantes y feministas exigen la salida de la rectora de la UAEM por violencia

Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) e integrantes de colectivas feministas marcharon en el municipio de Cuautla para exigir la renuncia de la rectora Viridiana Aída León Hernández, tras el asesinato de la estudiante de origen español Claudia Tacoronte, ocurrido el pasado 12 de septiembre cerca de la Casa de la Cultura local.

La movilización avanzó desde la Estación del Tren Escénico hacia el lugar del crimen, donde los manifestantes denunciaron la inacción de la Policía Municipal, a la que señalaron de arribar 40 minutos tarde a pesar de que su sede operativa se encuentra a pocas cuadras de la escena del ataque. Asimismo, recriminaron la postura de la rectoría ante la ola de violencia que impacta a la comunidad universitaria.

"A muchos compañeros nos consta que hay alumnas que sufren acoso y hostigamiento sexual por parte de maestros que se amparan en el sindicato. La rectora no ha actuado ante esta crisis y solo ha evadido su responsabilidad frente a la comunidad", denunció un manifestante durante la protesta.

A los reclamos por el homicidio de Tacoronte se sumaron denuncias sobre la inseguridad en las rutas de transporte que conectan los campus de Chamilpa y Cuautla, donde se han documentado desvíos irregulares de unidades hacia la Ciudad de México. De igual forma, los inconformes calificaron como una agresión la retirada de la ofrenda que habían instalado en la Plaza de Armas de Cuernavaca en memoria de las víctimas.