Vinculan a proceso al presunto feminicida de la estudiante española Claudia Tacoronte

Valentín, el padre de Claudia Tacoronte, y el cónsul español Marcos Rodríguez, llegaron a Morelos para reclamar el cuerpo de la joven estudiante Claudia Tacoronte Aguilera, el cual se encontraba en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la Fiscalía de Morelos, ubicado en Temixco.

La primera reunión del cónsul español y el padre de Claudia comenzó a las 8:00 horas en un encuentro con la gobernadora Margarita González Saravia en Casa de Gobierno. Posteriormente, cerca de las 9:30 horas, arribaron a las instalaciones de la Fiscalía para realizar el reconocimiento de los restos mortales.

Ahí, el fiscal Fernando Blumenkron Escobar confirmó: "Fue la entrega formal del cuerpo de Claudia a su papá, el señor Valentín. Estuvo presente el cónsul de España en México, autoridades también de la Universidad de Granada, el subsecretario de Seguridad Pública Federal, José Luis Rodríguez, el secretario de Gobierno del Estado, Edgar Maldonado, y el abogado del señor Valentín".

El padre de la joven acudió a la Casa de la Cultura de Cuautla para colocar una ofrenda floral en el sitio donde fue atacada su hija. Pedro Tonantzin

El fiscal detalló el procedimiento: "Explicamos cómo es el procedimiento, la identificación correspondiente para que ya pueda llevarse el cuerpo de Claudia. Así fue la diligencia".

Luego de realizar el reconocimiento de los restos mortales, el padre se trasladó a Cuautla para dejar una ofrenda floral en el sitio en el que fue asesinada la joven, dentro de la Casa de la Cultura, arribando después de las 14:30 horas.

Por la tarde, en la Ciudad Judicial de Cuautla, se celebró la audiencia de formulación de imputación. Al respecto, Blumenkron Escobar explicó: "La persona está a disposición del juez, hoy a las 4 es la audiencia inicial (...) la de formulación de imputación por parte de la Fiscalía".

Tras la audiencia, el juez determinó vincular a proceso a Javier Francisco "N" (también identificado como Francisco Javier "N", alias "El Trompas"), quien deberá permanecer en prisión preventiva durante cuatro meses como medida cautelar hasta el cierre de la investigación complementaria. El imputado se encuentra recluido en el penal de Cuautla.