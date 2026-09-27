Matan a balazos a dos estudiantes de la UAEM en Cuernavaca

Dos jóvenes estudiantes de la Preparatoria Número 2, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), murieron tras ser atacados a balazos la noche del sábado en el estacionamiento de una tienda de conveniencia, ubicada en la colonia Chulavista, una de las más violentas de Cuernavaca. Un tercer joven resultó herido y fue trasladado a un hospital.

La agresión ocurrió sobre la avenida principal del mismo nombre, Chulavista, los tres jóvenes habían acudido a la celebración de una fiesta de cumpleaños en la zona se encontraban en la calle con otros motociclistas.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:00 horas de este sábado, y paramédicos acudieron al sitio y confirmaron que dos de los afectados ya no contaban con signos vitales, mientras que el tercero fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Familiares y amigos identificaron a dos de las víctimas como estudiantes de la Preparatoria 2 de la UAEM. Señalaron que los jóvenes tenían sus domicilios en el poblado de San Antón, poblado que colinda con la colonia Chulavista.

UAEM exige justicia

En un comunicado publicado en las redes sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la rectora Viridiana Aide León Hernández, lamentó, "la indignación ya no basta. No queremos ni debemos acostumbrarnos a que la UAEM permanezca de luto".

"Exigimos justicia. Demandamos de la Fiscalía General del Estado una investigación pronta y exhaustiva, que esclarezca los hechos y se castigue a los responsables. Este reclamo no es de una sola voz, es de toda la comunidad universitaria y de la sociedad morelense".

En el texto, la universidad exige justicia y demanda a "la Fiscalía General del Estado una investigación pronta y exhaustiva, que esclarezca los hechos y se castigue a los responsables. Este reclamo no es de una sola voz, es de toda la comunidad universitaria y de la sociedad morelense".

Se espera que este lunes a las 9:00 de la mañana se realice un homenaje en las instalaciones de la Prepa 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, dicha escuela es una de los planteles educativos de la colonia Altavista que está bajo el control de distribuidores de droga, como la Secundaria Francisco González Bocanegra Número 2 y el Cetis 144.

Hasta el momento, la Fiscalía de Morelos emitió un boletín mediante el cual asegura que "agotará todas las líneas de investigación en torno a los hechos delictivos suscitados este sábado 26 de septiembre, en donde dos jóvenes perdieron la vida, en la colonia Chulavista del municipio de Cuernavaca".

La zona fue acordonada tras el ataque para que la Fiscalía realizara sus diligencias correspondientes.

Pero por estos hechos, no se ha informado sobre personas detenidas, ni se ha establecido el motivo de la agresión.