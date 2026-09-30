Lotería Nacional celebra los 50 años de la SOGEM con billete conmemorativo

La Lotería Nacional hizo un reconocimiento a la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM) por su 50 aniversario.

Desde el teatro de la segunda institución más antigua del país, la directora de Lotenal, Olivia Salomón Vibaldo, defendió los derechos de quienes han contribuido a lo largo de cinco décadas a construir la memoria popular, crear identidad y cultura.

Ante decenas de escritoras y escritores, encabezados por su presidente, Manuel Ajenjo, la funcionaria remarcó que la tecnología nunca sustituirá a la sensibilidad humana, sobre todo cuando hay de por medio “una página en blanco”.

Directora de Lotenal, Olivia Salomón Vibaldo, Alejandro Aguilar

“Las herramientas podrán cambiar, pero ninguna tecnología puede sustituir la sensibilidad, la imaginación humana, capaz de convertir una página en blanco en una historia que permanece”, subrayó al develarse el billete conmemorativo del Sorteo Superior número 2900, con motivo del medio siglo de la SOGEM.

De paso, Salomón Vibaldo agradeció el trabajo de los creadores de historias y personajes, así como la defensa que hacen del mismo en plena era digital.

“Durante cinco décadas, SOGEM ha protegido los derechos de autor, gestionado regalías y acompañado generaciones de escritores y escritoras y esa misión es hoy más vigente que nunca cuando las plataformas digitales de inteligencia artificial están transformando las formas de crear y compartir contenidos”.

En su oportunidad, Manuel Ajenjo dijo que la SOGEM se siente orgullosa de aparecer en un billete conmemorativo de una institución honorable, “querida y respetada” por todos los mexicanos.

También dedicó un espacio para reseñar la historia de cómo surgió la LOTENAL, que “vino a quitar las trampas” en los juegos de mexicanos y extranjeros hace 256 años.

Manuel Ajenjo, Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad General de Escritores de México. Alejandro Aguilar

“Unos y otros empezaron con las trampas y cuando se descubrían se armaba la de Huitzilopochtli es padre, por eso con la Lotería General de la Nueva España se canalizó la afición por el azar de unos y de otros; además se captaron recursos financieros desde los diferentes sorteos y se formó una empresa que, desde entonces, trabaja para impulsar el proceso de la distribución de la riqueza tanto en la generación de empleos y adecuada planeación para la inversión institucional y para la entrega de más y mejores premios”, explicó.

Será el próximo viernes 9 de octubre de este 2026 cuando se realice el Sorteo Superior número 2900, con un premio mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa total de 51 millones de pesos a repartirse.

Para esta edición se emitieron 2 millones 400 mil cachitos que ya se encuentran en plazas, mercados y calles de todo México.

Como madrina por los 50 años de la SOGEM acudió la primera actriz Macaria y el conocido productor y actor Omar Fierro.