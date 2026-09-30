Tragedia en Sonora por “Polo”, muere padre de alcaldesa de Soyopa arrastrado por crecida de arroyo

Las lluvias torrenciales que dejó el huracán “Polo”, ya degradado en el interior del territorio de Sonora, generaron la crecida de un arroyo en el municipio de Soyopa, donde la camioneta en la que viajaban los padres de la alcaldesa, Paulette Encinas Miranda, fue arrastrada por la corriente.

La pareja de adultos mayores fue arrastrada por la creciente de un arroyo en el camino de Soyopa a San Antonio de la Huerta.

La camioneta en la que viajaban fue sorprendida por el agua en el punto conocido como Arroyo Hondo.

Martina, de 64 años, logró ser rescatada con algunos golpes, pero su esposo Antonio, de 66 años, fue arrastrado por la corriente.

Tras una intensa búsqueda durante la madrugada, en la mañana de este miércoles fue localizado sin vida.

La tragedia fue confirmada por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, quien a través de redes sociales expreso sus condolencias:

“Expreso mis más sentidas condolencias a Paulette Encinas Miranda, presidenta municipal de Soyopa, por el sensible fallecimiento de su padre, el señor Antonio Encinas Ortega.

“A ella y a toda su familia, mi respeto, solidaridad y acompañamiento en estos momentos de profundo dolor. Deseo que encuentren fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”, suscribió el mandatario morenista en redes sociales.

El operativo de rescate contó con la participación de Bomberos de Hermosillo, grupos de rescate acuático, policías y civiles.