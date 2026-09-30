CDMX, último sitio donde se vio al “Mayito Flaco”: DEA

La Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), ubicó a Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, en la Ciudad de México, como último sitio donde se le observó.

Al heredero del Cártel de Sinaloa se le busca por conspiración para distribuir y traficar drogas a la unión americana.

Ayer, el Departamento de Estado y del Tesoro anunciaron un nuevo paquete de sanciones contra 21 personas y 25 entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa en México, incluido el "Mayito Flaco" y la red de operadores políticos en Baja California que lo apoyaban, entre ellos Carlos Alberto Torres Torres, así como su hermano Luis Alfonso Torres Torres.

Al respecto, el embajador estadounidense, Ronald Johnson, destacó que dichas designaciones de OFAC contra el líder del Cártel de Sinaloa y casi 50 objetivos muestran el compromiso de la administración Trump de ir tras toda la red que financia y respalda políticamente a la denominada organización terrorista extranjera.

No solo líderes, sino también traficantes, lavadores de dinero, empresas fachadas, funcionarios corruptos—todo aquel que mantiene en funcionamiento a estas organizaciones terroristas es un objetivo.

Los estamos golpeando donde duele: su dinero. Y con recompensas de hasta $5 millones cada una por información que lleve al arresto o condena de (Alfonso Arzate García) “Aquiles”, (René Arzate García) “La Rana” y (Juan José Aponte Félix) “El Ruso”, estamos dejando claro que aquellos que lideran, se benefician o facilitan estas redes no tienen dónde esconderse. La justicia será aplicada”, sostuvo el representante diplomático.

EU sanciona a “Mayito Flaco”

Por Eridani Salazar

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 21 personas y 25 empresas presuntamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa, en una acción que incluye a Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, actual líder de la facción conocida como Los Mayos.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, las medidas también alcanzan a operadores de confianza, presuntos facilitadores financieros, empresarios y personas señaladas por brindar apoyo a las actividades de la organización criminal en distintos puntos de México, principalmente en Baja California.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que la estrategia busca afectar tanto a los dirigentes de los grupos criminales como a las estructuras financieras y operativas que permiten su funcionamiento.

La dependencia indicó que, desde principios de 2025, ha llevado a cabo más de 30 acciones contra más de 400 personas y entidades relacionadas con organizaciones criminales transnacionales, como parte de una política enfocada en el combate al narcotráfico y al lavado de dinero.

Mayito Flaco, bajo la mira de Washington

Según el Departamento del Tesoro, Ismael Zambada Sicairos asumió el liderazgo de Los Mayos tras la captura de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida en 2024.

Las autoridades estadounidenses sostienen que actualmente mantiene el control de esa facción del Cártel de Sinaloa y lo responsabilizan de dirigir actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidios y corrupción.

La OFAC recordó que Zambada Sicairos enfrenta acusaciones federales por narcotráfico y lavado de dinero desde 2014 y continúa prófugo.

Entre las personas sancionadas aparecen Hildegardo Gastelum García, identificado por Estados Unidos como uno de los principales asesores de “Mayito Flaco”, así como Jorge Luis Mendoza Uriarte y Francisco Javier Mendoza Uriarte, quienes anteriormente formaban parte del círculo cercano de Ismael “El Mayo” Zambada.

La investigación también incluye a Lorenzo Castillo Maldonado, señalado como operador vinculado a actividades de protección, tráfico de drogas y lavado de dinero para la organización.

Las autoridades estadounidenses afirman que estas personas forman parte de la estructura encargada de coordinar actividades operativas y de seguridad para la facción de Los Mayos.

El informe identifica a la región fronteriza de Baja California como una de las áreas estratégicas para el Cártel de Sinaloa.

Por ello, la OFAC volvió a incluir en sus sanciones a René Arzate García, alias “La Rana”, y Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”, a quienes señala como responsables de controlar operaciones del grupo en la zona de Tijuana.

La dependencia estadounidense aseguró que ambos mantienen influencia sobre actividades relacionadas con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y cuentan con redes de apoyo encargadas de logística, seguridad y finanzas.

Entre las personas señaladas dentro de esa estructura aparecen Pedro Humberto Martínez Rodríguez, conocido como “Gordo Flubber”; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, alias “El Cabezón”; y Franklin Ernesto Huezo Hernández, alias “El Ranchero”.