El IPN separa a profesor que arrojó al piso el cuaderno de una estudiante

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) separó definitivamente del grupo involucrado al profesor Mario Poucell Arrona, del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 4 “Lázaro Cárdenas”, luego de la difusión en redes sociales de un video en el que se observa al docente arrojar al piso el cuaderno de una estudiante.

En las imágenes, el profesor revisa los trabajos de los alumnos frente al grupo. Al llegar con una estudiante, califica su trabajo con “cero, cero de cero” y posteriormente arroja el cuaderno al piso, por lo que la alumna tiene que agacharse para recogerlo.

Tras la difusión del video, el IPN informó que aplicó el protocolo institucional correspondiente para la protección de menores de edad y determinó la separación definitiva del docente del grupo involucrado.

Para que las y los alumnos continúen con su formación académica, la institución asignó a otro maestro para hacerse cargo del grupo.

Además, la dirección del CECyT 4 elaboró un acta circunstanciada en la que hizo constar los antecedentes, los hechos recientes y las acciones implementadas.

El documento fue remitido a la Oficina del Abogado General del IPN para su conocimiento y para los efectos jurídicos y administrativos que correspondan.

La institución calificó la conducta mostrada en el video como una acción que “no corresponde a la de un profesor del IPN”, aunque no informó en la tarjeta si habrá alguna sanción adicional para el docente ni detalló las circunstancias en las que ocurrió la grabación.

El IPN reiteró su compromiso de salvaguardar la integridad de las y los alumnos y señaló que se mantendrá pendiente de cualquier acción que atente contra los principios básicos de respeto hacia los estudiantes.