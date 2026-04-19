Trailero muere calcinado tras aparatoso accidente carretero en Tamaulipas

Un operador de tráiler perdió la vida calcinado durante la madrugada del sábado, luego de un choque entre dos unidades de carga pesada sobre la Carretera Federal en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El accidente, que derivó en un voraz incendio, ocurrió cerca de los cruces internacionales que conectan con los Estados Unidos. El reporte del percance se recibió minutos después de la medianoche a la altura del Libramiento Mex II, específicamente en los carriles que corren de sur a norte.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil fueron los primeros respondientes en arribar al sitio, tras recibir el aviso de un fuerte impacto seguido de un incendio que consumía uno de los vehículos involucrados.

Una vez que los bomberos lograron sofocar las llamas y enfriar la estructura del tráiler siniestrado, localizaron el cuerpo sin vida y completamente calcinado del conductor en el interior de la cabina.

En la segunda unidad implicada en el choque, otro tráiler de carga, el operador resultó con lesiones no graves. Cortesía

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado informaron que la víctima permanece en calidad de no identificada, a la espera de los peritajes correspondientes.

En la segunda unidad implicada en el choque, otro tráiler de carga, el operador resultó con lesiones no graves. Paramédicos de la localidad le brindaron los primeros auxilios en la escena y posteriormente lo trasladaron de urgencia a un centro hospitalario para su valoración médica definitiva.

El punto del siniestro es una arteria logística de alta densidad para el comercio exterior, ya que forma parte del corredor utilizado para la exportación e importación de mercancías entre México y Estados Unidos.

Debido a las labores de rescate y el retiro de los escombros calcinados, la circulación en los carriles al norte se vieron severamente afectada durante varias horas.

fdm