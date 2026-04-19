Querétaro impulsa reforma judicial para fortalecer certidumbre jurídica

Querétaro apuesta por mantener su liderazgo en competitividad y seguir ocupando el primer lugar en Estado de Derecho, ahora, a través de la reforma judicial, aprobada el pasado 27 de marzo por el congreso local, que ofrecerá un nuevo modelo de justicia a partir de un esquema innovador y referente nacional, consideró el gobernador Mauricio Kuri.

En entrevista con Excélsior, el mandatario reconoció que esta certidumbre jurídica contar instituciones sólidas en la impartición de justicia, es el principal componente que en la actualidad buscan las empresas para instalarse en los distintos países y estados, como es el caso de esta entidad del bajío mexicano.

“Querétaro lleva durante 5 años siendo primer lugar en certidumbre jurídica, de acuerdo con World Justice Projet y a eso le apostamos en Querétaro, ser un estado de paz, de vivir sin miedo, atractivo para las versiones nacionales y extranjeras”.

El mandatario panista identificó tres factores que distinguen a la reforma judicial queretana:

“El primero de ellos es que todo aquel aspirante a un juzgado tendrá que pasar por una escuela o instituto judicial, para que el perfil sea aprobado y cuente con la experiencia, capacidad y los estudios necesarios para poder impartir justicia penal, familiar, mercantil o civil”

El segundo, dijo, es el Arbitraje que operará ante conflictos de particulares y empresas, con lo cual se agilizarán plazos y ahorro de recursos materiales y económicos.

“Nosotros exportamos cerca de 20 mil millones de dólares al año a Estados Unidos, somos el primer lugar en anuncios de inversión y las empresas de fuera lo que quieren es certidumbre jurídica.

“Si hay una controversia entre una empresa mexicana y una estadounidense habrá árbitros que sepan del tema, técnicos, especialistas que ofrecerán su opinión técnica y a partir de ahí, el juez dará la sentencia”.

Además, apuntó Kuri González, la reforma aprobada por mayoría de legisladores, incluso de oposición, ofrecerá un esquema de medios alternativos de solución que fortalece la justicia cívica en los municipios, enfocada en la convivencia y solución de problemas diarios.

“Que sea desde la justicia cívica hasta los jueces que pasen antes por un proceso de solución de controversias para actuar similar a lo que ocurre en otros países, que el 90 por ciento de sus controversias las solucionan en los medios alternativas y esos nos va a ayudar a despresurizar un poder judicial ya muy agotado, muy rebasado, reforzándolo”, subrayó.

El objetivo final de la reforma judicial, sostuvo el gobernador queretano, es que las familias tengan certeza, protección de sus derechos y oportunidades para prosperar.

Ahora el congreso queretano se encuentra en el proceso de diálogo para sacar adelante las leyes secundarias que darán sustento a la reforma judicial.

EL FUTURO POLÍTICO Y LA COORDINACIÓN

A menos de año y medio de que concluya su gestión, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, afirmó que se mantiene la misma convicción de cuando llegó al cargo en 2021, de lograr mantener en los mejores niveles de inversión, desarrollo económico, seguridad y prosperidad a esta entidad, para que quien llegue a gobernarla a partir de octubre de 2027-que preferentemente sea de su partido, señaló-mantenga el mismo ritmo de trabajo.

“Mi responsabilidad es dejar un gobierno eficiente, bien evaluado y al partido le tocará mandar al mejor perfil para llegar unidos, el PAN en Querétaro es muy competitivo cuando llega unido, hay hombres y mujeres cartas.

“La caballada esta fuerte en Querétaro”, aseveró.

El mandatario estatal refrendó su respaldo al gobierno federal para sacar adelante la revisión del T-MEC que por su impacto positivo en las empresas mexicanas, particularmente las asentadas en Querétaro, redunda en beneficio para la región.

“Ha habido buenas señales en lo nacional, primero que nada, la presidenta ha manejado de forma magistral la relación con Estados Unidos que no es fácil, Estados Unidos no solo es nuestro vecino, nuestro aliado, tenemos que saber manejar bien nuestra relación en un momento en el que el derecho internacional prácticamente no existe, creo que lo ha sabido manejar bien la presidencia”.

También se refirió al anuncio de estudiar la viabilidad de impulsar una reforma energética que implique inversiones públicas y privadas.

“El tema de financiamiento mixto va a ayudar a tener crecimiento económico porque nos urge, ahora para tener crecimiento económico lo que mas nos hace falta es certidumbre jurídica y salir al mundo para decirle al mundo que México está puesto para seguir recibiendo inversión”, sostuvo.

DATOS:

Nuevo modelo queretano de justicia.

La iniciativa de Reforma Judicial para armonizar la ley respecto a la reforma constitucional, se aprobó por el Congreso el 27 de marzo pasado

19 votos a favor

5 votos en contra

1 abstención