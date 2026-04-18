Exigen justicia para Ximena Abigail tras muerte por graves quemaduras

Entre consignas, pancartas y un profundo sentimiento de indignación, familiares, amigos y habitantes de Tulancingo, Hidalgo, salieron a las calles este sábado para exigir justicia por la muerte de Ximena Abigail, joven de 14 años que perdió la vida tras resultar gravemente herida en un incidente ocurrido a inicios de abril.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de abril, cuando la menor sufrió quemaduras severas luego de que le cayera encima aceite hirviendo en el mercado Solidaridad. El accidente se presentó cuando una camioneta, al maniobrar en reversa, impactó un puesto de papas fritas, provocando que el cazo con aceite se volcara y causara la tragedia.

Foto: Especial

De acuerdo con testimonios de la familia, el conductor involucrado, identificado como Eric “N”, fue detenido tras el incidente; sin embargo, recuperó su libertad apenas 36 horas después, lo que ha generado molestia entre la comunidad.

La movilización recorrió diversas vialidades del municipio y estuvo marcada por una consigna central: “No fue un accidente, fue una imprudencia”. Los manifestantes señalaron que el caso no debe quedar impune y demandaron una investigación a fondo sobre las circunstancias que rodearon el suceso.

Además, los familiares denunciaron presuntas irregularidades en la atención médica que recibió la menor. Aseguran que no fue atendida de manera oportuna en distintos hospitales y que tampoco se concretó su traslado a una unidad especializada para pacientes con quemaduras, lo que, afirman, pudo haber influido en el desenlace fatal tras varios días de agonía.

Foto: Especial

Autoridades del sector salud indicaron que el traslado no se llevó a cabo debido a que la adolescente no logró estabilizarse, condición necesaria para ser referida a un centro especializado.

Durante la protesta, los participantes exigieron no solo sanciones contra el presunto responsable, sino también que se revisen las actuaciones tanto de las autoridades como del personal médico involucrado.

*DRR*