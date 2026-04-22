Fabricante de porcelanatos obtiene certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 en Hidalgo

La empresa fabricante de porcelanatos Time Ceramics obtuvo las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001, emitidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO), con las que se acredita el cumplimiento de estándares internacionales en materia de gestión de calidad y gestión ambiental.

La entrega de los certificados se realizó en las instalaciones de la compañía, ubicadas en el municipio de Emiliano Zapata, donde representantes del organismo certificador formalizaron el reconocimiento. Roberto Sierra, en representación de la entidad evaluadora, entregó las constancias a Casey Wang, representante legal de la empresa, y a Alan Sánchez Cruz, director de relaciones públicas.

De acuerdo con lo expuesto durante la ceremonia, la certificación ISO 9001 valida la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC), enfocado en estandarizar procesos productivos, garantizar el cumplimiento de requisitos regulatorios y de cliente, así como impulsar la mejora continua en la operación industrial. Este estándar es uno de los más utilizados a nivel global para evaluar la consistencia en la producción de bienes y servicios.

Time Ceramics Excélsior

Por su parte, la certificación ISO 14001 reconoce la adopción de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), que establece lineamientos para identificar, controlar y reducir los impactos ambientales derivados de las actividades de la empresa. Entre sus objetivos se encuentran el uso eficiente de recursos, el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y la mitigación de efectos negativos en el entorno.

Durante el evento también se hizo referencia a la relevancia de estos estándares dentro del sector industrial, particularmente en industrias como la cerámica y la fabricación de recubrimientos, donde los procesos productivos implican consumo intensivo de energía, agua y materias primas, así como la generación de emisiones y residuos que requieren control y monitoreo.

Las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 forman parte de un conjunto de normas internacionales diseñadas para establecer marcos de operación verificables, que permitan a las empresas demostrar el cumplimiento de criterios técnicos, regulatorios y ambientales ante clientes, autoridades y mercados internacionales.

Time Ceramics cuenta con operaciones en el estado de Hidalgo, donde participa en la producción de porcelanatos para el mercado nacional e internacional. La obtención de estas certificaciones se enmarca en la adopción de esquemas formales de gestión dentro de la industria manufacturera instalada en la región.