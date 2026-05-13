¡De terror! hombre mata a su esposa e hija y después intenta quitarse la vida

En la comunidad de San Jacinto, al interior de una vivienda en el municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, se registró una tragedia: un albañil asesinó a su esposa y a su hija de 12 años y después intentó quitarse la vida.

“Todos están sorprendidos de qué fue lo que pasó. Sí, él era una persona calmada, tranquila; su señora era su ayudante. Por eso la gente está sorprendida de qué fue lo que pasó”, dijo el primo de Antonio.

De acuerdo con los vecinos de la zona, Juan Antonio mató a su esposa, cuyo cuerpo quedó en la planta baja de la vivienda, y a su hija, quien quedó en la parte de arriba. Sus otras dos hijas, de 18 y 16 años, quienes estaban en la vivienda, se escondieron en una habitación para evitar que las agrediera.

“Ellas corrieron, se encerraron, porque al parecer quería terminar con todo”.

El hombre, después de estrangularlas, se fue a despedir de su hermana y después regresó a la casa para apuñalarse a sí mismo al interior de su vehículo, afuera de su vivienda; sin embargo, su cuñado llegó y le quitó el cuchillo. Después fue trasladado a recibir atención médica con custodia policial.

“Nomás así, ido, con la vista fija y sentado así, tranquilo, pero estaba desangrándose. En cuanto yo le estaba preguntando eso, su cuñado le quitó el cuchillo, el arma”, expreso un testigo.

De acuerdo con los vecinos, Antonio tenía tres meses de padecer un cuadro de depresión, lo que presumen pudo haberlo llevado a cometer el atroz acto, y no tenía antecedentes de agresión hacia su familia.

“Eran muy unidos, la depresión lo llevó a hacer esto, lamentablemente”.

Los cuerpos de Sanjuana, de 44 años, y de su hija Amalia, de 12, fueron trasladados al Semefo.