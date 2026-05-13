Un ciervo rojo, el caso número 11 de animal de vida silvestre con gusano barrenador

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El número de animales de vida silvestre con miasis por Gusano Barrenador del Ganado (Cochliomyia hominivorax), se elevó a 11 con la aparición de un nuevo caso en el municipio de Berriozábal, Chiapas.

De acuerdo a datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el pasado 13 de abril se identificó a un ciervo rojo (Cervus elaphus), macho de aproximadamente tres años de edad, con gusanera en una lesión en la pata trasera derecha.

El reporte se realizó en la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), Santa Cecilia, cuando se observó a un ciervo rojo con la herida infestada de larvas, ocasionada por la agresión de otros ejemplares.

Excélsior

La presencia del parásito fue confirmada por los laboratorios del Centro Nacional de Referencia en Parasitología Animal y Tecnología Analítica (CENAPA).

De esta forma, suman 11 casos de Gusano Barrenador del Ganado en fauna silvestre, cuatro bajo cuidado profesional en un ambiente confinado y siete en vida libre.

Según las estadísticas, hasta el momento van cinco ciervos rojos con este parásito, cuatro en Yucatán y ahora uno en Chiapas, lo que hace a esta especie Cervus elaphus, la más afectada por el parásito entre los animales de vida silvestre.

Los otros casos registrados desde abril de 2025 a la fecha son: una aguililla caminera (Tabasco), una paloma común (Veracruz), un mono saraguato (fallecido en Chiapas), un búfalo de agua (Campeche), un tapir (Campeche) y un venado cola blanca (Veracruz).