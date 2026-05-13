El café frío gana terreno y NESCAFÉ® responde con Espresso Concentrate

En un mercado donde el café forma parte de la vida cotidiana de millones de mexicanos, NESCAFÉ® refuerza su liderazgo con el lanzamiento de NESCAFÉ® Espresso Concentrate, una innovación que busca redefinir la forma en que se consume café frío en el país.

Con más de 75 años de presencia en la categoría, la marca introduce un formato diseñado para simplificar la preparación de bebidas estilo cafetería, permitiendo a los consumidores crear opciones personalizadas desde casa, en cualquier momento del día.

El consumo de café frío muestra un crecimiento sostenido. Entre 2019 y 2023, este segmento triplicó su participación en el total de tazas consumidas en México, al pasar de 3% a 8%, según Kantar. La tendencia es impulsada principalmente por consumidores jóvenes, de entre 14 y 35 años, quienes destinan una mayor proporción de sus momentos de consumo a este tipo de bebidas, tanto dentro como fuera del hogar.

“Hoy el café dejó de ser solo una bebida para empezar la mañana: es parte de nuevas rutinas, nuevos momentos de consumo y espacios de experimentación. Con NESCAFÉ® Espresso Concentrate queremos acompañar esta evolución y hacer del café frío una experiencia más práctica y versátil”, señaló Rosa María Cordero, Business Executive Officer de Cafés y Bebidas de Nestlé México.

El nuevo concentrado funciona como una base que, con un solo shot, permite transformar distintas bebidas en preparaciones de café frío. La propuesta no solo apunta a la practicidad, sino también a la personalización, bajo el concepto de “hackear tu café frío”, que invita a experimentar sin reglas y adaptar cada bebida al estilo de cada consumidor.

Esta estrategia busca conectar con una generación que privilegia la flexibilidad, la inmediatez y la experiencia. En ese sentido, NESCAFÉ® Espresso Concentrate se posiciona como una herramienta para permite el acceso a bebidas tipo cafetería, sin necesidad de salir de casa.

Actualmente, la marca mantiene una fuerte presencia en el país: está en 9 de cada 10 hogares mexicanos y participa en 5 de cada 10 tazas de café consumidas. Una base que le permite impulsar innovaciones orientadas a evolucionar la categoría.

“NESCAFÉ® Espresso Concentrate es un ejemplo de cómo podemos innovar en la experiencia de consumo, al mismo tiempo que aceleramos el crecimiento de la categoría. Como líder, nuestra visión es seguir desarrollando el mundo del café y sorprender a los consumidores cada día”, agregó Cordero.

Con este lanzamiento, NESCAFÉ® no solo responde a una tendencia en crecimiento, sino que también refuerza su apuesta por la innovación, la experiencia del consumidor y el desarrollo de la categoría en toda la cadena de valor.