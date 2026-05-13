Buen Gobierno inhabilita a servidores públicos del SAT y BANBIEN

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en el Banco del Bienestar (BANBIEN) detectaron faltas administrativas graves cometidas por cuatro ex servidores públicos, por lo que éstos serán sancionados.

Las investigaciones encontraron que, en el SAT, un servidor público estaba detrás de la asignación irregular de citas para trámites utilizando datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el portal oficial de la institución.

Mientras que en BANBIEN, dos servidores públicos estaban relacionados con el retiro de recursos de cuentas bancarias sin consentimiento de las personas cuentahabientes, por un monto superior a 275 mil pesos.

A esto se añadió otro funcionario inmiscuido en la realización de conciliaciones con información no verídica.

Ante esto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso inhabilitaciones de hasta 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como sanciones económicas.

El funcionario castigado del SAT es Víctor R., ex subadministrador de Servicios al Contribuyente quien fue inhabilitado por un año.

De BANBIEN son Juan D., ex subjefe de área; Orlando P., ex auxiliar de sucursal, y Marco M., ex asistente administrativo, quienes fueron inhabilitados por 10 años y también tienen una sanción económica que oscila entre los 25 mil y los 250 mil pesos.

Los sancionados tienen derecho a impugnar y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno se compromete a defender las resoluciones con la misma firmeza con que fueron investigados los casos.

Las autoridades recordaron que el combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad.

Por eso, piden a la población denunciar cualquier acto de corrupción para proteger los recursos públicos.