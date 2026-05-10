Detienen al “señor de los elotes” por matar a su esposa con un machete

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron al hombre señalado como presunto responsable del feminicidio de su esposa, ocurrido el pasado viernes en el municipio de San Nicolás, en Nuevo León.

De acuerdo al reporte policíaco, el sospechoso, identificado como Juventino, fue ubicado por oficiales municipales en la colonia Del Norte, donde presuntamente actuaba de manera sospechosa.

Al acercarse para entrevistarlo, el hombre mostró una actitud nerviosa y posteriormente reaccionó de forma agresiva contra los uniformados, por lo que fue detenido inicialmente por el delito de resistencia de particulares.

Tras verificar sus datos en la base de información de la corporación, los policías confirmaron que se trataba del hombre buscado por el asesinato de Rosa Aidé Mendoza Sifuentes.

El crimen ocurrió el viernes 1 de mayo en el cruce de las calles República Mexicana y Vía a Matamoros, en la colonia Antiguo Nogalar, en San Nicolás.

Según las investigaciones, el presunto agresor llegó al sitio a bordo de un taxi de aplicación tipo Nissan Versa y, al ver a la mujer caminando por la zona, descendió del vehículo para atacarla con un machete.

Un video captado el día de los hechos muestra el momento en que el conductor del taxi intenta intervenir para ayudar a la víctima, incluso lanzando el automóvil contra el agresor; sin embargo, el ataque continuó.

Después de la agresión, el presunto responsable escapó del lugar, mientras que el conductor trasladó a la mujer al Hospital Nogalar, donde más tarde se confirmó su fallecimiento.

Fue al trabajo de su esposa y la mató con un machete

Un hombre asesinó a su esposa con un machete en del municipio San Nicolás, en Nuevo León, luego de atacarla al exterior de su lugar de trabajo, pese a que la víctima ya había denunciado previamente violencia familiar.

El crimen ocurrió el pasado viernes sobre la avenida República Mexicana, en la colonia Antiguo Nogalar, justo afuera de la empresa SISAL, donde laboraba la mujer identificada como Rosa Aidé Mendoza, de 46 años.

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto agresor, identificado como Juventino, de aproximadamente 50 años, llegó al sitio a bordo de un taxi de aplicación conducido por una persona conocida. Al momento en que la mujer salía de su jornada laboral, el hombre la interceptó y comenzó a agredirla con un machete, para posteriormente herirla también con un cuchillo.

La agresión ocurrió frente a varios testigos, incluidos compañeros de trabajo de la víctima, quienes intentaron intervenir para detener el ataque. Incluso, el conductor del vehículo en el que llegó el agresor trató de defender a la mujer, al igual que otro hombre que utilizó un objeto para intentar frenar la violencia.

Tras la brutal agresión, Rosa Aidé fue trasladada de emergencia a un hospital privado ubicado sobre la avenida Nogalar Sur, en la colonia Futuro Nogalar, donde minutos más tarde se confirmó su fallecimiento debido a las graves heridas punzocortantes que presentaba en distintas partes del cuerpo.

Luego del ataque, el presunto responsable logró huir del lugar, por lo que autoridades desplegaron un operativo para su localización, mientras que agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones iniciaron las indagatorias correspondientes bajo el protocolo de feminicidio.

De acuerdo con el testimonio de la hija de la víctima, Alicia Arely, de 20 años, la relación entre sus padres estuvo marcada por constantes agresiones físicas y amenazas.

Mi papá siempre golpeaba a mi mamá, y hace aproximadamente un mes la amenazó con matarla por celos”, relató la joven ante las autoridades.

Se informó que la mujer ya había presentado una denuncia tras estas amenazas; sin embargo, el agresor continuó acosándola y buscándola de manera constante hasta concretar el ataque que terminó con su vida.

El homicidio quedó registrado en cámaras de seguridad instaladas en la zona, donde se observa el momento en que el hombre desciende del vehículo, se aproxima a la víctima y la agrede de manera directa, sin importar la presencia de otras personas.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para dar con el paradero del presunto feminicida y esclarecer completamente los hechos, sin que hasta el momento se haya informado sobre su detención.

Como parte de las indagatorias, durante el sábado, autoridades estatales realizaron un cateo en una vivienda ubicada en el cruce de la Quinta Avenida y Profesor Eulogio Treviño, en la colonia, Garza Cantú, también en San Nicolás, donde presuntamente viviría el agresor de Rosa Aidé, quien se encuentra prófugo de la justicia.

jcp