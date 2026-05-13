Protocolo EVA: así blindará Nuevo León a las mujeres durante el Mundial 2026

La Secretaría de las Mujeres ha capacitado a más de 500 personas de 35 establecimientos de giros como bares, centros nocturnos y casinos para la implementación del protocolo EVA (Estrategia, Vigilancia y Acción) para saber cómo responder ante situaciones de violencia contras las mujeres, en Nuevo León.

En el marco del Mundial de Fútbol 2026, que tendrá a esta entidad como una de sus sedes, se está reforzando la prevención de la violencia para que tanto las usuarias de establecimientos como personal puedan activar el protocolo.

La titular de la dependencia estatal, Graciela Buchanan, informó que ya fue capacitado el personal del 070 y 911 y ahora se extendió a personal de bares, restaurantes, centros nocturnos, hoteles, alojamientos temporales, casinos, centros de entretenimiento, museos, cines, estadios y centros comerciales, entre otros.

El Protocolo EVA es un mecanismo de actuación implementado por la Secretaría de las Mujeres cuya finalidad es fomentar establecimientos seguros y con atención inmediata a la violencia contra las mujeres para que se sientan seguras y puedan activar el mecanismo.

Buchanan detalló que desde su lanzamiento se han capacitado a 500 personas de 35 establecimientos, quienes podrán brindar atención inmediata a las mujeres a través de la línea de emergencia 911 para atenderlas ante la comisión de cualquier violencia o delito.

Durante la capacitación al personal del Hotel Hilton Valle Oriente se informó que en el marco del Mundial se está reforzando la prevención de la violencia para que tanto las usuarias como el personal puedan activar el protocolo.

Entre los temas que se abordan están la prevención de las violencias sexual, física, digital, trata de personas, así como la información oportuna que se brindará a través de la Línea 070.

Participan de forma coordinada la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Participación Ciudadana, en alianza con el sector privado.