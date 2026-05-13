"Cinco", el jaguar que desafía el muro de Trump: cámaras lo captan en la frontera

Justo en la zona donde el gobierno de Donald Trump reactivó las obras de construcción o reforzamiento del muro, en la frontera entre Arizona y Sonora, el Centro para la Diversidad Biológica logró grabar recientemente con cámaras trampa a un jaguar (Panthera onca), una de las especies de vida silvestre en peligro de extinción que comparten Estados Unidos y México.

Las imágenes, que incluyen tres clips obtenidos en marzo y abril de 2026, pertenecen a "Cinco", un jaguar macho de alrededor de tres o cuatro años de edad, que se convirtió en el quinto ejemplar documentado por la organización ambientalista en la región, de un total de nueve a partir de 1996.

"Lamentablemente la cordillera que utilizan los jaguares como corredor biológico al suroeste de Estados Unidos y el norte de México está siendo destruida por la construcción del muro fronterizo de Trump, junto con la minería, el agotamiento de las aguas subterráneas y la sequía impulsada por el clima.

La administración de Donald Trump ha reactivado las obras mediante el proyecto Tucson 2. Ernesto Méndez

"Necesitamos tomar medidas urgentes para proteger nuestros ecosistemas transfronterizos vitales para que los jaguares, osos negros, pumas y berrendos, puedan subsistir", advirtió Russ McSpadden, defensor de la conservación del Centro para la Diversidad Biológica.

El futuro de los jaguares y la vida silvestre en general depende de los esfuerzos de conservación entre los gobiernos, las naciones tribales, las comunidades locales y los grupos de conservación sobre todo ahora que, como dio a conocer Excélsior, avanzan los trabajos de construcción de un doble muro y la instalación de tecnología de última generación al sur de Arizona.

El proyecto bautizado como Tucson 2 Wall Project, de casi mil 500 millones de dólares, contempla la construcción de 43 kilómetros, de un nuevo muro fronterizo que atraviesa el Valle de San Rafael, en la zona de Sierra Vista y Nogales, donde anteriormente sólo habían estructuras de acero en forma de "X", conocidas como vallas de Normandía, que impedían el paso de vehículos pero permitían el libre tránsito de la fauna silvestre.

Trump contempla un doble muro en zonas de alta sensibilidad ecológica. Ernesto Méndez

Además las obras incluyen un doble muro de aproximadamente 21 kilómetros cerca de áreas "ecológicamente sensibles" como el Organ Pipe Cactus National Monument y Quitobaquito, un oasis sagrado y ancestral de la nación Tohono O'odham, que colinda con la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar del lado mexicano.

De igual manera, la administración Trump firmó contratos para la colocación de tecnología de detección a lo largo de 219 kilómetros, donde ya existen barreras fronterizas, como sensores de movimiento, radares de vigilancia terrestre y cámaras de largo alcance, uso de drones y torres de vigilancia autónomas que operan con Inteligencia Artificial.

FELINO MIGRANTE

El jaguar "Cinco" fue captado por primera vez en noviembre de 2025 en las Islas del Cielo, al sur de Arizona, y desde entonces ha sido grabado en 17 ocasiones cruzando la frontera en busca de alimento, agua y pareja para reproducirse, destacó Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica.

Lo que antes eran vallas que permitían el paso de animales pero no de vehículos, hoy se transforman en barreras de acero Ernesto Méndez

"Cinco es un jaguar binacional, un migrante que demuestra que la fauna no reconoce fronteras políticas y que los esfuerzos de conservación en México también sostienen la biodiversidad en Estados Unidos

"A pesar del reforzamiento del muro y la vigilancia en la frontera, 'Cinco' logró cruzar por los puntos ciegos o corredores de libertad que aún quedan en las Islas del Cielo, lo que nos recuerda la urgencia de mantenerlos abiertos para evitar la extinción de las especies", alertó.

En los últimos 150 años, los jaguares desaparecieron del territorio estadunidense debido a la caza ilegal, la fragmentación de su hábitat y los programas para erradicarlos.

SIN PROTECCIÓN

En 2014, el Centro para la Diversidad Biológica aseguró la protección federal para miles de kilómetros designados como hábitat crítico con el fin de recuperar a la especie en Estados Unidos.

En una resolución de 2025, el Distrito de San Xavier de la Nación Tohono O'odham, al suroeste de Tucson, reconoció al jaguar (O:ṣhad, en su lengua nativa), como un animal sagrado, por lo que solicitó incrementar la protección de su hábitat, la restauración de los corredores de vida silvestre y la reintroducción de la especie.

El Centro para la Diversidad Biológica documentó a un nuevo jaguar macho. Centro para la Diversidad Biológica

Ahora en 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), emitió exenciones al gobierno de Donald Trump sobre 24 leyes ambientales y de protección histórica, con el fin de acelerar la construcción del doble muro fronterizo.

Algunas de las normas que se pasaron de largo son la Ley Nacional de Política Ambiental, que elimina la obligación de realizar y publicar estudios que evalúen el impacto ambiental de la construcción.

También, la Ley de Especies en Peligro de Extinción, con lo que se anularon las protecciones federales para la fauna y flora nativas y las leyes de patrimonio histórico y cultural, que ya provocó daños a un yacimiento arqueológico con aproximadamente mil años de antigüedad, ubicado en una zona remota del Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta.

La administración Trump suspende leyes ambientales para blindar la frontera con sensores. Ernesto Méndez

Sin aviso previo, cuadrillas de trabajadores pasaron maquinaria pesada sobre una franja de entre 18 y 21 metros de un intaglio, un tipo de grabado en el suelo de más de 60 metros de largo con la figura de un pez, en tierras sagradas de los pueblos originarios.