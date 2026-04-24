TEPJF amplía atención ciudadana con Defensoría Electoral gratuita

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha incrementado la atención directa a la ciudadanía mediante la Defensoría Pública Electoral (DPE), que en una década ha brindado más de 6 mil 200 servicios gratuitos de orientación, acompañamiento y representación legal.

De acuerdo con el magistrado presidente de la Sala Superior, Gilberto Bátiz García, este mecanismo ha permitido ampliar el acceso a la justicia electoral, particularmente para personas en situación de vulnerabilidad, como integrantes de pueblos y comunidades indígenas, personas privadas de la libertad, juventudes y personas adultas mayores.

La Defensoría fue creada en 2016 con un enfoque inicial en comunidades indígenas; sin embargo, desde 2023 extendió su cobertura a otros sectores históricamente discriminados ante la creciente complejidad social del país.

Según datos del propio Tribunal, 60 por ciento de los servicios otorgados por la DPE se concentra en cuatro entidades: Oaxaca —que acumula más del 30 por ciento—, Chiapas, Veracruz y Yucatán, lo que refleja la necesidad de atención en regiones con alta diversidad cultural y mayores barreras de acceso a la justicia.

El TEPJF ha impulsado un modelo de atención itinerante para acercar sus servicios a distintas regiones del país. En días recientes, personal del Tribunal realizó actividades en Papantla, Veracruz, como parte de esta estrategia.

Bátiz García señaló que este enfoque busca no solo ampliar la cobertura territorial, sino también generar confianza entre la ciudadanía y la autoridad electoral, mediante una atención más directa y contextualizada.

La Defensoría Pública Electoral mantiene un micrositio en la página del TEPJF (www.te.gob.mx), donde las personas pueden solicitar asesoría, además de establecer contacto a través de WhatsApp para evaluar posibles casos en materia político-electoral.