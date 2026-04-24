Anuncian segundo buque para recolectar sargazo en costas de Quintana Roo

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En una visita al Centro de Monitoreo Ambiental y de Sargazo de Quintana Roo, Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), anunció la puesta en operación de un segundo buque de la Marina, que se sumará al "Natans" para recolectar la macroalga en altamar.

La encargada de la política ambiental del país dio a conocer, además, que el gobierno del estado ya dispuso de un predio para la instalación del Parque de Economía Circular para Sargazo en Puerto Morelos.

Alicia Bárcena participa en reunión con personal de la Secretaría de Marina para revisar la estrategia de recolección de sargazo en Quintana Roo. Excélsior

Todos tenemos que unir esfuerzos para lograr abordar este tema que está afectando tanto al turismo en Quintana Roo", manifestó.

Alicia Bárcena puntualizó que el Parque de Economía Circular albergará a empresas que trabajan creando nuevos productos con el sargazo, para que deje de ser un residuo y se convierta en un recurso.

Por su parte, el contralmirante Topiltzin Flores Jaramillo, coordinador de la Estrategia de Atención al Sargazo de la Secretaría de Marina (Semar), destacó que con el nuevo buque podrán recolectar hasta mil 248 toneladas de sargazo al día, para evitar que llegue a las playas.

Con este barco vamos a tener la capacidad de duplicar prácticamente nuestra capacidad instalada de recolección de sargazo en el mar, que a la fecha es de 624 toneladas al día", manifestó.

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