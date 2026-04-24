El matcha pasó de ser un ingrediente de nicho a conquistar cafeterías, supermercados y cocinas mexicanas. Hoy aparece en lattes, postres, smoothies y recetas caseras gracias a su sabor vegetal intenso y su fama como bebida energética natural. Pero no todo polvo verde es igual: cambian el origen, pureza, contenido real y hasta la cantidad de azúcar añadida en algunas presentaciones.

Aquí hay un dato importante para 2026: Profeco no ha publicado un estudio oficial específico y reciente dedicado exclusivamente a marcas de té matcha en México, como sí lo ha hecho con otras categorías. Por eso, para orientar al consumidor, la mejor referencia disponible combina criterios de etiquetado, reputación comercial, pureza declarada y valoraciones especializadas de productos disponibles en el mercado mexicano.

El té matcha mejor posicionado

Entre las marcas mejor valoradas en México por consumidores y tiendas especializadas destaca Aiya, una firma japonesa reconocida internacionalmente por su matcha ceremonial y culinario.

¿Por qué suele aparecer como una de las mejores opciones?

Elaboración con té verde japonés especializado.

Molienda fina y textura uniforme.

Color verde intenso, señal de frescura adecuada.

Sabor balanceado, menos amargo que opciones genéricas.

Presentaciones para beber o cocinar.

Alta reputación entre usuarios frecuentes.

El matcha de Aiya suele recomendarse para quienes quieren preparar bebidas premium o iniciarse con una experiencia más cercana al estándar japonés.

Eso sí: también suele ubicarse en gama media-alta de precio, por lo que no siempre es la alternativa más económica.

Si compras matcha por primera vez, conviene revisar que el producto indique claramente si es 100% té verde molido, país de origen y si contiene o no azúcares añadidos.

Otras marcas bien evaluadas

Aunque Aiya destaca por reputación, otras marcas disponibles en México también tienen buena aceptación entre consumidores.

• Matcha DNA

• Jade Leaf

• Kirkland Signature (algunas temporadas)

• Navitas Organics

• Organic Traditions

Cada una puede destacar por algo distinto.

Si buscas precio accesible: algunas marcas importadas de supermercado o club de precio pueden convenir.

Si prefieres uso diario en latte: Jade Leaf y Matcha DNA son populares.

Si quieres opción premium: Aiya suele mantenerse arriba en percepción de calidad.

Consejos prácticos para elegir matcha en 2026:

Prefiere ingredientes simples: solo té verde molido.

Evita mezclas con azúcar si buscas pureza.

Busca color verde brillante, no amarillento.

Guarda en envase hermético y lejos del calor.

Compara precio por gramo, no solo por lata.

También importa el uso que le darás. Para repostería puede bastar grado culinario; para beber solo o en latte, conviene ceremonial o premium.

Aunque no existe una “mejor marca según Profeco” oficialmente publicada para matcha en 2026, sí hay señales claras de calidad para comprar mejor. Porque detrás de cada taza verde espumosa, la diferencia entre una moda pasajera y un buen hábito suele empezar en la etiqueta.