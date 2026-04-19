Temen catástrofe ambiental para 2050 sin estrategia de reciclaje

Si México no emprende una estrategia coordinada para que se reciclen los desechos sólidos, llegaremos a 2050 a un escenario de catástrofe ambiental en el país, advirtió el presidente de la Comisión de Economía Circular de la Cámara de Senadores, Néstor Camarillo Medina.

En entrevista con Excélsior, el legislador de Movimiento Ciudadano adelantó que se elaborarán normas reglamentarias para la reciente Ley de Economía Circular, promulgada en enero pasado, a fin de revertir el retraso que existe en el reciclaje y reutilización de desperdicios.

Néstor Camarillo Medina Especial

Si no nos ponemos a trabajar desde ya en estos temas tan importantes, en 2050 ni todos los presupuestos de los estados, municipios y de las naciones van a ser suficientes para mitigar el cambio climático que se avecina y una catástrofe ambiental”, destacó.

Al referirse al reciente foro México Circular, organizado por el Senado de la República, comentó que una estrategia eficaz para reciclar los desechos, sería otorgar incentivos fiscales a las empresas que reciclen, por lo cual es un tema que se debe discutir desde ahora.

“Hay demasiadas empresas que ya vienen trabajando el tema del reciclado, la reutilización, pero también nos quedó claro una palabra que es incentivar. Necesitamos que el gobierno pueda incentivar a todas las empresas que reciclen, a fin de que haya soluciones altamente responsables.

“Incentivos fiscales, apoyos, créditos, porque insisto, hay empresas que son socialmente muy responsables con el medio ambiente, con el reciclado, con la reutilización y hay muchas que no. Entonces, que sí se pueda sentir que quienes nos están ayudando, quienes ya desde este momento están trabajando, están muy metidos en el tema de la reutilización”, destacó.

Ilustración: Erick Retana

En charla con este diario, detalló que la comisión que preside elaborará un plan de trabajo a fin de establecer metas y compromisos en tema de la economía circular y la reutilización de los desechos, pues cada día en todo el país se generan 103 mil toneladas de residuos sólidos, y tan solo en entidades como el Estado de México se producen 17 mil toneladas diarias.

“Estas toneladas diarias de basura van a parar a nuestros ríos, a nuestros lagos. Acaban apiladas en montañas de basura que contaminan todos los días.

En México sólo 13% del total de la basura es reciclada o sea la media en Europa para poner un ejemplo es de 60%.

“Estamos a favor de políticas públicas que le sigan permitiendo a los niños, a las líneas a respirar, que sepan que estamos trabajando en esas generaciones que les queremos entregar un mundo mejor”, comentó el senador Néstor Camarillo.

El senador por Puebla subrayó que se debe tener el compromiso por trabajar en beneficio de las próximas generaciones a través de reformas legislativas que den forma a la cultura y a los compromisos de todos los sectores a fin de reciclar y reutilizar los desperdicios sólidos.