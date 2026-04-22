Arranca Feria de Puebla 2026, ‘hecha de poblanos para poblanos’

Este jueves 23 de abril arranca la Feria de Puebla 2026, una de las celebraciones más esperadas del estado que incluye atracciones, conciertos gratuitos y experiencias gastronómicas, entre otras cosas.

Las actividades se llevarán a cabo hasta el 10 de mayo –conmemorando así una de las fechas más significativas de la historia mexicana: la Batalla de Puebla– y la entrada general a la Feria, ubicada en el Centro Expositor y zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, tendrá un costo de 50 pesos.

“Sin duda esta Feria de Puebla 2026 es muy importante porque está hecha de poblanos para poblanos, que fue el primer requisito que nuestro gobernador Alejandro Armenta nos pidió”, dijo Michelle Talavera, directora ejecutiva de Convenciones de Puebla, durante una conferencia de prensa este miércoles desde la Ciudad de México.

La funcionaria, quien acompañó al mandatario estatal durante esta rueda de prensa, indicó que la organización del evento masivo, con alta expectativa de asistencia tras el Festival Glow México 2026, recae en un comité conformado por distintas secretarías.

“Pero quienes están dando las ideas, quienes están diciendo ‘esto se debe mejorar de nuestra feria’, son las y los poblanos, los universitarios, las cámaras empresariales, nuestros productores, nuestros artesanos y únicamente nuestro gobierno está ejecutando las ideas de ellos quienes son quienes han vivido la feria, no el año pasado, sino todas las ediciones pasadas.

Destacó que el área de pabellones se configuró, incluyendo “el pabellón Pueblita por amor a los niños, diseñado por nuestro gobernador las infancias, en donde van a poder jugar y aprender en una pequeña ciudad. También van a poder entrar a una simulación de un aeropuerto para aprender a manejar un avión o ir al súper. Será un pabellón muy dinámico”.

En el Palenque, el escenario principal de la apertura de la Feria será para la Banda El Recodo, pero a lo largo de los 18 días de la celebración desfilarán artistas como Yuridia, Alejandro Fernández, Clarín León y Grupo Firme, por mencionar algunos.

Mientras que en el Teatro del Pueblo,la banda estadounidense Toto tendrá la primera presentación del jueves, y será seguido por artistas de talla internacional como Calvin Harris y artistas queridos en México como Belinda y Cristian Castro.