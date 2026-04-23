Exige EU a México más empatía por los 2 agentes muertos en accidente en Chihuahua

México debería mostrar más empatía tras la muerte de dos agentes estadunidenses en un operativo en Chihuahua, declaró ayer la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La presencia de los agentes estadunidenses se conoció el domingo después de que ambos murieran en un accidente de auto en el estado de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno desconocía que esos dos agentes de la CIA estuvieran en la zona.

Un poco de simpatía de parte de Claudia Sheinbaum sería bienvenida tras la pérdida de esas dos vidas estadounidenses, teniendo en cuenta todo lo que Estados Unidos está haciendo actualmente, para frenar el narcotráfico” en México, dijo Leavitt en entrevista con la cadena Fox News.

“Hemos visto algo de cooperación por parte de la presidenta Sheinbaum. Creo que el presidente [Donald Trump] siempre quiere ver más cooperación”, añadió.

El embajador estadunidense en México, Ronald D. Johnson, presentó el domingo a ambos agentes como personal de la delegación, en un mensaje en la red X.

El Departamento de Estado rehusó dar más detalles a preguntas de la AFP.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters / Archivo.

“México está perdido”: Donald Trump

Por su parte, Trump aseguró que “México está perdido” y sostuvo que su país es la única esperanza para territorio mexicano, al ser cuestionado en Fox News sobre el accidente vehicular ocurrido el fin de semana en Chihuahua, donde murieron dos agentes estadunidenses.

La declaración fue dada a conocer por la conductora Martha MacCallum, quien presentó un extracto de una entrevista con el mandatario y afirmó que Trump estaba visiblemente molesto por los hechos ocurridos en México.

“El presidente Trump nos dijo hace poco y lo cito: ‘México está perdido y Estados Unidos es la única esperanza que tiene México’”, expresó la presentadora al aire.

Cualquier actividad de agentes extranjeros en México debe de estar detallada

El gobierno de México enfatizó que cualquier actividad de agentes extranjeros debe estar estrictamente apegada a la Ley de Seguridad Nacional, la cual exige una notificación previa y detallada a las autoridades federales, registro que no existía en este caso.

Por otra parte, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, agradeció en un evento público, la participación de las Fuerzas Armadas en el operativo para desmantelar laboratorios de drogas sintéticas en la sierra tarahumara.

En un congreso de minería, la noche del martes la mandataria estatal solicitó una reunión para dialogar con la presidenta Claudia Sheinbaum, que le permita aclarar la presencia y actividad de agentes estadounidenses en el estado de Chihuahua.

Con información de AFP.

*mcam