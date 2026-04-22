Partido Verde se declara listo para elección del Congreso en Coahuila

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se declaró listo para el proceso electoral que inicia el próximo 5 de mayo para la renovación del Congreso del Estado de Coahuila.

El coordinador nacional del Partido Verde, Arturo Escobar y Vega, estuvo presente en Torreón para conocer a los 16 aspirantes; resaltó el gran trabajo que tiene cada uno para lograr convencer al electorado.

El coordinador del partido en Coahuila, José Refugio Sandoval Rodríguez, sostuvo que están listos para lograr un mayor posicionamiento y convertirse en la tercera fuerza política en la entidad.

“Contamos con candidatos preparados, fuertes y posicionados en cada uno de los 16 distritos para dar la pelea; ya es tiempo que en Coahuila se vean las necesidades reales que tiene la ciudadanía y llevar al Congreso a los mejores perfiles, que son los del Verde”.

Los registros de los candidatos iniciarán este fin de semana.

Sandoval Rodríguez confirmó la participación en los 16 distritos electorales del estado.