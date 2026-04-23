Caso Teotihuacan: Advierten “triada oscura” en la personalidad del tirador

Julio César Jasso Ramírez, asesino de una ciudadana canadiense en la Pirámide de la Luna en Teotihuacan, presentaba un perfil compatible con la llamada “tríada oscura” de la personalidad —psicopatía, maquiavelismo y sadismo—, posiblemente ampliada a una “tétrada”, explicó el doctor en neurociencias Eduardo Calixto González.

Esta psicopatía, explicó el especialista, es una “situación de sentirse el centro de las condiciones, un histrionismo muy grande, junto con una condición necesaria de hacer lo que él quería; entonces entendemos que no solamente era un trastorno, sino eran varios y que hoy se conoce como tríada o tétrada oscura de la personalidad”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, el también jefe del Departamento de Neurobiología en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz detalló que este tipo de individuos pueden experimentar placer en conductas que dañan a otros, además de justificar sus acciones bajo una lógica propia.

Eduardo Calixto González, doctor en neurociencias. Foto: Especial.

Desarrollo neurológico y violencia entre los 7 y 14 años

Subrayó que estos comportamientos no surgen de manera repentina.

Este no es un proceso que se inició ayer… desde los siete a los catorce años cambió el cerebro”, afirmó. En ese periodo, considerado crítico para el desarrollo neurológico, la exposición a la violencia y la agresión puede influir en la forma en que se estructuran las emociones, la memoria y la toma de decisiones.

Sobre la capacidad del atacante para controlar sus actos, Calixto González precisó que, en etapas iniciales, existe conciencia y planeación. Sin embargo, conforme avanza el evento violento, el individuo puede perder el control.

En psicología ¿qué es la triada o tétrada oscura?

En el vasto universo de la psicología de la personalidad, existe un rincón sombrío que ha cautivado a investigadores y reclutadores por igual: la Tríada Oscura. Este término, acuñado originalmente por Delroy Paulhus y Kevin Williams en 2002, no define una enfermedad mental, sino un conjunto de rasgos de personalidad que, aunque distintos, comparten un núcleo común de frialdad emocional y manipulación.

Engloba tres rasgos de personalidad malévolos: narcisismo (superioridad), maquiavelismo (manipulación) y psicopatía (falta de empatía), posiblemente ampliada a una “tétrada” si se considera al sadismo.

La triada o tétrada oscura incluye componentes en la personalidad de un individuo como el narcicismo, el maquiavelismo, el sadismo y la psicopatía. Foto: Generada con IA.

Narcisismo: El Espejo de la Grandiosidad

El narcisista no solo tiene un ego inflado; necesita que el mundo valide su supuesta superioridad.

Características clave: Vanidad, exhibicionismo y un sentimiento de derecho.

En la práctica: Son expertos en la autopromoción. En un entorno laboral, suelen ser líderes carismáticos, pero su falta de empatía termina erosionando los equipos.

Maquiavelismo: El Fin Justifica los Medios

Inspirado en la filosofía de Nicolás Maquiavelo, este rasgo define a los maestros de la manipulación estratégica.

Características clave: Cinismo, frialdad pragmática y un enfoque centrado en el beneficio propio a largo plazo.

En la práctica: A diferencia del narcisista, al maquiavélico no le importa el aplauso; le importa el control. Es el titiritero que mueve los hilos desde las sombras.

Psicopatía: La Ausencia de Remordimiento

Es el componente más peligroso de la tríada. No hablamos necesariamente de criminales de película, sino de la "psicopatía cotidiana".

Características clave: Impulsividad, búsqueda de sensaciones fuertes y una incapacidad casi total para sentir culpa o remordimiento.

En la práctica: Poseen una "empatía cognitiva" (entienden lo que sientes para usarlo a su favor), pero carecen de "empatía emocional" (no les duele tu dolor).

Desde una perspectiva de inteligencia de datos y comportamiento, el "pegamento" de la Tríada Oscura es el Antagonismo. Estas personas ven el mundo como un juego de suma cero: para que ellos ganen, alguien más debe perder.

Sadismo cotidiano: El Placer de la crueldad (si se toma en cuenta la Tétrada oscura)

A diferencia del sadismo clínico o criminal, el "sadismo cotidiano" se manifiesta en comportamientos que muchas veces pasan desapercibidos o se justifican socialmente.

Características clave: Disfrute intrínseco al observar o causar sufrimiento físico, psicológico o emocional a otros. No lo hacen por necesidad, sino por diversión.

En la práctica: Se observa en el ciberacoso (trolling), en personas que disfrutan humillando a subordinados frente a otros, o en quienes buscan videos de accidentes o violencia por pura gratificación.

Puntos críticos para identificar la Tríada Oscura:

Encanto superficial: Suelen ser magnéticos al principio.

Explotación: Ven a los demás como herramientas, no como seres humanos.

Falta de ética: Las normas sociales y morales son sugerencias, no reglas.

*mcam