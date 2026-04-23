La Biznaga Burra se extinguirá en 40 años por el consumo de acitrón

La Biznaga Burra (Echinocactus platyacanthus), una cactácea exclusiva de México, utilizada principalmente para elaborar ilegalmente dulce de acitrón, podría desaparecer en máximo cuatro décadas, si se siguen extrayendo los ejemplares adultos reproductivos, los más importantes en la aportación de semillas, advirtió Loraine Matias-Palafox, especialista en Evaluación de Especies Nativas de la Conabio.

De acuerdo a un estudio auspiciado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), y elaborado en 2014 por las doctoras Cecilia Jiménez-Sierra y la propia Loraine Matias-Palafox, investigadoras de la UAM-Iztapalapa, “la extracción de un 50 por ciento de los individuos, prácticamente llevarían a estas poblaciones a la extinción, en un lapso de tiempo menor a 40 años”.

El Informe “Dinámica poblacional de cactáceas amenazadas”, alertaba hace 12 años, que en cuatro de 46 localidades visitadas (8.7 por ciento), la Biznaga Burra ya había desaparecido.

Biznaga burra Loraine Matias-Palafox

“Se registró la desaparición de la especie en cuatro localidades: Tres pertenecientes a Nuevo León, (una del municipio de Doctor Arroyo y dos del municipio de Mier y Noriega); la cuarta localidad pertenece a San Luis Potosí (municipio de Guadalcázar).

La extinción de las poblaciones en estas localidades se debió a la colecta directa de ejemplares (información directa de los pobladores)”, reveló.

Biznaga burra Loraine Matias-Palafox

En entrevista con Excélsior, la especialista en Evaluación de Especies Nativas de la Conabio, destacó que a partir de este estudio poblacional se tomó la decisión en 2019 de que la Biznaga Burra pasará de especie “Bajo Protección Especial” a especie “En Peligro de Extinción”, en la Norma Oficial Mexicana 059.

“Y esto fue un logro enorme porque con el cambio de categoría, se cancelaron las autorizaciones de aprovechamiento extractivo de ejemplares para la elaboración del dulce de acitrón, y a partir de ese momento está completamente prohibido extraer de manera autorizada ejemplares de Biznaga de su hábitat”, explicó Loraine Matias-Palafo.

Piden regular venta de biznaga burra

La doctora en Ciencias Biológicas, detalló que actualmente los únicos permisos de aprovechamiento que existe son para el uso de semillas con fines de cultivo, por parte de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA’s), y Predios o Instalaciones que manejan Vida Silvestre en forma confinada (PIMV’s), con registro ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En este sentido, recomendó a la población que quiera una Biznaga Burra para adornar su hogar, adquirirla únicamente en viveros o jardines botánicos autorizados como UMA’s o PIMV’s, con plan de manejo y tasa de aprovechamiento, donde venden únicamente cactus producidos en cautiverio.

“Son ejemplares pequeños de unos cuantos centímetros, no son ejemplares de 90 centímetros, yo creo que ni siquiera de 50 centímetros. La venta de la Biznaga Burra tiene que ser con una nota o factura, donde venga la tasa de aprovechamiento, la autorización para su comercialización, el número de identificación del ejemplar y por supuesto, los datos de registro de la UMA ante la Semarnat”, indicó.

Según datos obtenidos por este diario en mayo de 2022, a través de la Ley de Transparencia, en México hay 47 UMA’s y PIMV’s, con registro para el manejo de Biznaga Burra (Echinocactus platyacanthus).

Biznaga burra Loraine Matias-Palafox

Los estados donde se encuentran estos viveros o jardínes botánicos autorizados son: Baja California Sur (2), Ciudad de México (5), Guanajuato (1), Morelos (3), Estado de México (5), San Luis Potosí (7), Yucatán (1), Aguascalientes (1), Guanajuato (5), Hidalgo (8), Puebla (3), Querétaro (5) y Veracruz (1).

Las PIMV’s con los registros más antiguos, que datan de 2008, se ubican en San Luis Potosí, y tomando en cuenta que la Biznaga Burra crece lentamente, entre uno y dos centímetros al año, estos sitios registrados podrían tener ejemplares cultivados de no más de 40 centímetros.

Biznagas, testigos ancestrales

La doctora Loraine Matias-Palafox, especialista en Evaluación de Especies Nativas de la Conabio, compartió una fotografía de su autoría de una Biznaga Burra en Tierra Blanca, Guanajuato, de aproximadamente 200 años de edad, y comentó que en Tehuacán, Puebla, hay reportes de un ejemplar de casi cuatro metros, es decir, de 400 años, lo que demuestra su longevidad.

Agregó que la Biznaga Burra aporta un néctar muy valioso en sus flores amarillas para polinizadores como abejas, mariposas y murciélagos; capta agua y promueve la recarga de los mantos freáticos, además de que brinda sombra a la fauna y retiene el suelo y evita la erosión en las zonas desérticas y semidesérticas donde habita.