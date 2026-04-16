No fueron 10 mil, fueron 14 mil perros sacrificados por exalcaldesa de Tecámac 

Una investigación de Imagen Noticias 5:30, desmintió los datos presentados por la Senadora de Morena, Mariela Gutiérrez, quien afirmó que durante su gestión como alcaldesa de Tecámac se sacrificaron 10 mil perritos, sin embargo, la cifra fue 40.2% mayor.

Según el Plan de Trabajo para 2025, dirigido a la actual edil de ese municipio, se reconoce la eutanasia de un total de 14 mil 023 perros bajo la administración de Gutiérrez, tal como lo habían denunciado ambientalistas.

En la gráfica presentada por Gutiérrez, la senadora eliminó a 2 mil perros en el año 2020, informando apenas 526 muertes cuando el registro oficial municipal detalla que fueron 2 mil 526, los ejemplares sacrificados.

La senadora también mintió al exponer que para el ejercicio 2023, 2 mil 778 perritos recibieron la eutanasia, ya que los libros de control interno señalan que la cifra real ascendió a 3 mil 690.

Según la investigación en 2024, el último año de gobierno de Gutiérrez al frente de Tecámac, en ese año se reportó el sacrificio de 2 mil 877 perros, pero la cifra real ascendió a 3 mil 026 animales.

El documento al que tuvo acceso la conductora de Imagen noticas 5:30, Marlene Stahl, también señala que el gobierno de Tecámac sólo pudo colocar en adopción a mil animales, es decir, se aplicó la eutanasia a 9 de cada 10 perros.

La exalcaldesa dijo que los sacrificios se realizaron a perros en situación de calle o que atacaron a vecinos. Al justificarse, refirió que algunos estaban ya desahuciados y que “habían mordido, habían violentado a la gente”.

Agregó que se trataba de animales en “deplorables condiciones” y consideró que la información difundida fue “descontextualizada”, por lo que insistió en que no hubo indiferencia ni crueldad, al tomar la decisión apegadas a la normatividad.

Por este caso la Fiscalía del Estado de México inició una investigación de oficio por la posible comisión de delitos relacionados con el maltrato animal. Precisó que que el objetivo de la investigación es “determinar las responsabilidades a las que haya lugar”.

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