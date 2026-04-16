Alerta en Hidalgo: gusano barrenador ya afecta a más de la mitad del estado

A poco más de ocho semanas de haberse detectado el primer caso de gusano barrenador en Hidalgo, la presencia de esta plaga ha crecido de manera significativa, alcanzando ya a más de la mitad del territorio estatal.

De acuerdo con el reporte más reciente de autoridades sanitarias agropecuarias, el problema se extiende actualmente a 45 municipios.

Las cifras indican que la infestación abarca aproximadamente el 53 por ciento de la entidad, con un total de 303 registros acumulados desde su aparición.

De estos, 105 permanecen activos, lo que refleja que el brote continúa en expansión. El ritmo de propagación se mantiene constante, con un promedio cercano a cinco nuevos casos detectados diariamente.

Las zonas más afectadas se localizan en regiones rurales del norte del estado, donde las condiciones ambientales han favorecido la reproducción del parásito.

Ante este escenario, las autoridades han reforzado las labores de vigilancia, así como las estrategias de contención para evitar un mayor avance.

En cuanto a la distribución por municipios, algunos concentran una mayor incidencia. Entre ellos destacan Huehuetla y La Misión, con 29 casos cada uno, seguidos por Huautla con 28. Tlanchinol suma 26 registros, mientras que San Bartolo Tutotepec reporta 22.

También figuran Chapulhuacán y Tepehuacán de Guerrero, ambos con 15 casos, además de Calnali con 14. Huejutla presenta 11, y Lolotla alcanza 10. Otros municipios como Atlapexco, Molango de Escamilla, Tenango de Doria y Tianguistengo reportan ocho casos cada uno, en tanto que San Felipe Orizatlán contabiliza seis, entre otros municipios.