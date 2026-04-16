PT celebra llegada de Citlalli Hernández a Comisión de Elecciones de Morena

El Partido del Trabajo (PT) celebró la llegada de la exsecretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, al frente de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

El partido que dirige Alberto Anaya, consideró que con el arribo de la exsenadora, se abrirán canales de diálogo y entendimiento entre Morena, PT y PVEM, partidos que integran la 4-T.

Reconocemos en ella a una política con probada capacidad operativa y convicción democrática, cuyo liderazgo fortalecerá los puentes de comunicación entre nuestras fuerzas políticas y dará certidumbre al proceso interno rumbo a la elección de 2027”, expuso el PT.

A través de un comunicado, el partido rojo y amarillo consideró que el nombramiento de Hernández fortalecerá la coalición rumbo a las elecciones intermedias de 2027, donde se renovarán 17 gubernaturas y la totalidad de la Cámara de Diputados.

En este contexto, el PT manifiesta con firmeza su voluntad de seguir consolidando la alianza estratégica con Morena y el Partido Verde, con total compromiso para fortalecer la coalición electoral.

Esta alianza no es una suma de siglas ni una estrategia coyuntural, es la unión de ideales y objetivos cuyo único fin es cimentar y profundizar el Proyecto de Nación que rige a nuestro movimiento para hacer posible el estado de bienestar se merece el pueblo mexicano”, apuntó el PT.

Agregó que para el PT, la unidad de esta coalición trasciende las urnas. La meta no es sólo obtener victorias electorales, sino garantizar la continuidad y el desarrollo del proyecto de la 4T que hoy encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

Citlalli fue secretaria de alianzas: Monreal

Al rechazar que exista una crisis en la coalición oficialista, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, confió en que con la llegada de Citlalli Hernández al partido se avanzará en el fortalecimiento de las alianzas electorales con PVEM y PT para 2027.

Ella tiene experiencia. Yo no veo crisis en la coalición, no veo crisis tampoco en la alianza, ni crisis en los propósitos que nos hemos planteado de caminar juntos al 2027. Pero Citlalli fue en la campaña (de 2024) la secretaria de alianzas”, comentó en entrevista.

Consideró sin embargo que sería mejor que antes de anunciar postulaciones por separado, los tres partidos se pongan de acuerdo.

No es que se les haya minimizado ni tampoco disminuido en su fuerza electoral en su región. Creo que ha faltado simplemente ponernos de acuerdo en el método”, admitió.

A mí me gustaría, en lo personal, que primero se sentaran los partidos, que establecieran mecanismos para el procedimiento de selección de candidatos y no anticipar, porque luego se dificultan más los acuerdos”, pidió.

Dijo el diputado Monreal que PVEM y PT tienen derecho de solicitar que sus perfiles sean incluidos en las encuestas, es decir, en el método que define a los candidatos.

En ese sentido creo que les asiste la razón, pero es importante que ya ahora que Citlalli se separó del gobierno puedan iniciar con buscar los mecanismos y procedimientos de selección de candidatos en el país”, planteó.

Afirmó que, si bien Morena está en una posición muy consolidada, “tenemos que estar conscientes de que, si vamos en alianza, tenemos que escuchar a los aliados y participar con algunos de sus candidatos que tengan relevancia y que tengan avance en las encuestas”.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

La dirigencia nacional de Morena ha comenzado a perfilar su estrategia electoral de cara a los comicios de 2027. En ese contexto, su presidenta nacional, Luisa María Alcalde, anunció el nombramiento de Citlalli Hernández como nueva presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, un órgano clave en la definición de candidaturas y alianzas.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en la que Alcalde delineó el papel que asumirá Hernández dentro de la estructura interna del partido. La exsecretaria de las Mujeres tendrá la responsabilidad de coordinar y supervisar el proceso de selección de candidaturas, así como de dar seguimiento permanente a la mesa de alianzas.

Se trata de una posición estratégica en un momento en el que Morena busca consolidar su hegemonía política y mantener la cohesión interna frente a los desafíos electorales que se avecinan.

Ella ya ha participado en tres procesos anteriores en los cuales colaboró desde la trinchera de secretaria general en llevar e impulsar los acuerdos, las alianzas con los partidos que nos han acompañado”, afirmó Alcalde, subrayando la experiencia política de Hernández.

jcp