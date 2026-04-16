Macrolibramiento Mexiquense refuerza seguridad y movilidad en el Valle de México

Como parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, el Gobierno del Estado de México fortalece la seguridad y mejora el entorno urbano en la zona del Macrolibramiento Mexiquense. Esta política, encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, prioriza obras con impacto social y beneficios directos para la población.

La construcción del Tramo 0, con una extensión de 10.7 kilómetros en los municipios de Tlalnepantla y Naucalpan, optimiza la movilidad de más de 25 mil vehículos diarios y atiende demandas históricas de conectividad. La intervención incluye acciones para dignificar el espacio público y elevar la calidad de vida de las familias de la región.

El proyecto integra la instalación de luminarias, la habilitación de senderos seguros y la rehabilitación de calles, banquetas, guarniciones y parques. Estas mejoras crean entornos más seguros, accesibles y funcionales para peatones y automovilistas.

Además, las obras reducen riesgos, favorecen la convivencia urbana y recuperan espacios públicos en colonias cercanas a la vialidad. Con este enfoque integral, la administración estatal consolida infraestructura moderna y refuerza la seguridad, con prioridad en el bienestar de las y los mexiquenses.