Proponen fabricar autos chinos en México para fortalecer cadena de suministro nacional

De cara a la segunda ronda de negociaciones del T-MEC con Estados Unidos, México tiene la oportunidad de abrir una palanca y exigir al sector automotriz de China establecer plantas en México para detonar una nueva ola de proveedores locales, abastecer el mercado interno y el de América Latina, consideró Manuel Montoya Ortega, director de Cluster Automotriz de Nuevo León.

“Si en las negociaciones del T-MEC finalmente se les da un espacio a la inversión china, que éstas lleguen a México para fabricar vehículos aquí. No sé si los vayan a aceptar en Estados Unidos, pero que los que consumamos aquí o se consuman en América Latina se puedan fabricar en México”, expuso.

En Negocios en Imagen, el directivo destacó que México se ha convertido en el principal consumidor de autos de China porque tan solo en 2025 se vendieron en nuestro país 300 mil vehículos fabricados en el país asiático, de los cuales, dijo, la mitad son de marcas como General Motors y Ford.

Montoya explicó que los 300 mil vehículos importados de China no tienen “ni una sola pieza hecha en México”, por lo que insistió que el reto es que, sin importar el origen del vehículo, se fabrique en México, con piezas de empresarios locales y se integren más proveedores a las cadenas de fabricación de unidades.

“Yo no tengo nada en contra de la inversión china que llegue a México, pero que fabriquen aquí como lo están haciendo los demás. Y entonces jugamos con las mismas reglas del juego todos”, dijo.

Sobre los aranceles al sector automotriz mundial y dentro del T-MEC por parte de Estados Unidos, Montoya Ortega consideró urgente reactivar las negociaciones para definir si habrá aranceles o no a la importación o exportación de vehículos, que estén cumpliendo las reglas de origen, con el fin de dar certidumbre a la industria manufacturera.

“Deberían cumplirse esa condición de no arancel si se están cumpliendo las reglas de origen. Entonces bueno, pues sí hay dudas, hay que sentarse a dialogar y resolverlo, mejor que dejarlo en el aire”, indicó.

Ante las nuevas tecnologías en vehículos, insistió que México sigue siendo muy competitivo en la producción de vehículos a gasolina, que dijo, es el dominante en América del Norte, pese a la introducción de vehículos híbridos y eléctricos que han retrocedido ante la eliminación de subsidios en Estados Unidos.

Agregó que la industria de autopartes ha invertido en los últimos años para adaptarse al mercado de vehículos eléctricos, a pesar de que ese segmento se ha puesto en pausa en Estados Unidos, donde han regresado la manufactura de vehículos a gasolina.

“Creo que sí estamos preparados. No en todo el vehículo, evidentemente en México no tenemos fábricas hoy de baterías para vehículos eléctricos, pero todo el resto del vehículo lo podemos hacer sin problema”, explicó.

Finalmente, el directivo consideró que el reto para México es tener un equilibrio entre lo que se produce localmente y las nuevas inversiones de armadoras en Estados Unidos, además de reducir las importaciones de Asia para poder fabricar estos insumos tanto en Estados Unidos como en México.