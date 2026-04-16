Syngenta acerca innovación y tecnología al campo mexicano con el lanzamiento de Incipio®

"Hoy más que nunca, la agricultura necesita innovación que esté disponible y sea aplicable en campo. En Syngenta desarrollamos tecnologías para acompañar al agricultor a tomar mejores decisiones, optimizar recursos y producir más y mejores alimentos", señaló Matías Ipiña, director de la Unidad Comercial Mesoamérica de Syngenta.

Incipio® es resultado de más de una década de investigación y desarrollo, respaldada por ciencia de vanguardia y desarrollada bajo los más altos estándares de seguridad y calidad, reflejo del compromiso de la compañía con la innovación útil, confiable y orientada a responder a las necesidades reales de los productores.

"Este proceso refleja el enfoque de la compañía en ofrecer innovaciones que contribuyan a la productividad agrícola favoreciendo la sostenibilidad y el cuidado del ambiente", agregó Ipiña.

Incipio® forma parte del portafolio de Syngenta, que integra soluciones químicas, biológicas y digitales para acompañar al agricultor en cada etapa del ciclo productivo, desde la planeación y el manejo agronómico hasta la protección integral del cultivo.

En México, Syngenta acompaña a agricultores, distribuidores y técnicos con soluciones y tecnologías innovadoras, que permiten producir más con menos, a la vez que cuidan los recursos y el ambiente, en distintas regiones agrícolas del país.