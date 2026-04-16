Gabinete de Seguridad visita Sinaloa para dar seguimiento a las acciones de paz

Los titulares del Gabinete de Seguridad del gobierno federal acudieron este jueves 16 de abril de 2026 a Culiacán, Sinaloa, con el fin de fortalecer el diálogo con todos los sectores y avanzar en la construcción de condiciones de paz y seguridad en beneficio de la población de dicho estado.

La visita, trascendió por medio de redes sociales fue ordenada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, donde el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, encabezó el contingente.

Cabe mencionar que además del titular de la SSPC, también acudió el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, quien en conjunto con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya evaluaron los resultados de las estrategias emprendidas en el estado.

El encuentro se llevó a cabo en la Novena Zona Aérea Militar, en Culiacán donde ya se encontraba el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, quien también participó en la reunión al igual que otros sectores de la política y empresarios sinaloenses.

Sin que se dieran mayores detalles de la reunión en cuanto acuerdos alcanzados o temas abordados de manera particular, en plataformas digitales trascendió que la cita reafirmó el compromiso de mantener una coordinación permanente, fortalecer el diálogo con todos los sectores y avanzar en la construcción de condiciones de paz y seguridad en beneficio de la población.

fdm