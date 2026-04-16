La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 16 de abril de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 16 de abril de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal .

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este jueves.

Mañanera de Sheinbaum hoy 16 de abril de 2026

Reproducir La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia mañanera del 16 de abril de 2026.

7:49 Horas | Ebrard anuncia segunda ronda de negociaciones con EU por el T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que este lunes 20 de abril arrancará en México la segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos con miras a la revisión del tratado comercial T-MEC, para lo cual trabajarán con el representante comercial estadunidense, Jamieson Lee Greer.

Ebrard detalló que el funcionario de Estados Unidos llegará el domingo por la noche al país y el lunes trabajarán todo el día y habrá sesiones para revisar sector por sector, además de puntos específicos que le importan a México y otros que le preocupan como lo son el del acero y aluminio, el automotriz, agropecuario, las reglas de origen y políticas comerciales entre los países.

vjcm