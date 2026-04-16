Vesta La Villa emerge en la ubicación más estratégica de la ciudad de México

. En este contexto, Vesta La Villa emerge como una de las ubicaciones más atractivas para operaciones industriales y logísticas de nueva generación.

Con su nueva nave industrial, Vesta La Villa redefine lo que significa estar bien ubicado. Situada en una zona céntrica y plenamente integrada a la ciudad, cuenta con acceso inmediato al Metro y al CETRAM Martín Carrera, lo que se traduce en una conectividad excepcional tanto para colaboradores como para proveedores y clientes. Esta cercanía al transporte público no solo facilita la movilidad diaria, sino que amplía de manera significativa el acceso a mano de obra calificada en una de las zonas de mayor crecimiento comercial de la CDMX.

Con casi 20,000 metros cuadrados rentables, mezzanine y módulo de oficinas, la nave ofrece una plataforma robusta y flexible para múltiples tipos de operación. A esto se suman 5,000 metros cuadrados adicionales de patio de maniobras, ideales para una logística ágil y ordenada en un entorno urbano. La altura mínima de 9.75 metros, los muros de tilt-up, los patios de concreto hidráulico y los cuatro cambios de aire garantizan un desempeño técnico alineado con los más altos estándares del mercado.

Uno de los grandes diferenciadores del proyecto es su diseño operativo, pensado para maximizar eficiencia y seguridad. Los accesos múltiples, tanto por vía principal como secundaria, permiten separar flujos de tráfico, reducir cuellos de botella y mantener la operación en movimiento incluso en horarios de alta demanda. Esta característica es clave para operaciones de última milla, manufactura ligera o esquemas 24/7, donde la continuidad operativa no es negociable.

La sostenibilidad también forma parte central de la propuesta. La nave integra paneles solares, líneas de vida en techumbre, skylights para aprovechar la iluminación natural y sistemas de seguridad como gabinetes, mangueras y control de accesos. Estos elementos no solo reducen el impacto ambiental y mejoran las condiciones de trabajo, sino que responden a las crecientes exigencias de ASG de empresas nacionales e internacionales.

Hoy, más que nunca, la ubicación importa. Esta nave en La Villa no es solo un espacio industrial: es una ventaja competitiva para empresas que buscan operar con eficiencia, atraer talento y mantenerse cerca del corazón económico de la ciudad. Este edificio es ideal para las necesidades de industrias de alto nivel, sin salir de la ciudad. La oportunidad está disponible ahora. Este es un ejemplo de cuando la ubicación lo cambia todo.